Présidentielle 2022 : le 8h30 franceinfo de Nicolas Bay et de Nathalie Arthaud

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus

8h30 franceinfo Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus Du lundi au dimanche à 8h33

Le vice-président exécutif de Reconquête ! et la candidate de Lutte Ouvrière à la présidentielle étaient les invités du 8h30 franceinfo samedi 12 mars 2022.

Le vice-président exécutif de Reconquête ! Nicolas Bay et la candidate de Lutte Ouvrière à la présidentielle étaient les invités du 8h30 franceinfo samedi 12 mars 2022. Ils répondaient aux questions d'Ersin Leibowitch et Myriam Encaoua.

Sanctions contre la Russie : "Les Français vont le payer au prix fort"

"Qui va être victime de ces sanctions ? Ce sont les Français", a estimé sur franceinfo Nicolas Bay, député européen et vice-président exécutif du parti "Reconquête !" d'Éric Zemmour, concernant les sanctions françaises et européennes contre la Russie. "On est loin des dégâts collatéraux dans tout ça. L'explosion des matières premières, ce sont les Français, directement dans leur quotidien, qui vont la payer au prix fort", a-t-il poursuivi.

Retrouvez le 8h30 de Nicolas Bay en intégralité :

Guerre en Ukraine : "On a affaire à une guerre entre brigands"

"On a affaire à une guerre entre brigands", a indiqué Nathalie Arthaud, candidate Lutte ouvrière (LO) à l'élection présidentielle, concernant la guerre en Ukraine. Si elle a reconnu que "Vladimir Poutine a fait le pas vers une guerre fratricide et monstrueuse", elle a estimé qu'il "n'était pas le seul responsable".

Retrouvez le 8h30 de Nathalie Arthaud en intégralité :