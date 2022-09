Présidence du RN, violences faites aux femmes, référendums d'annexion en Ukraine, immigration... Le "8h30 franceinfo" de Jordan Bardella

Jordan Bardella, eurodéputé Rassemblement national (RN) et candidat à la présidence du parti, était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 21 septembre 2022. Présidence du RN, violences faites aux femmes, référendums d'annexion en Ukraine, immigration... Il répond aux questions de Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle.

Présidence du RN : Bardella juge qu'il a "le socle le plus solide pour l'emporter"

Jordan Bardella estime qu'il est mieux placé que Louis Aliot, le maire de Perpignan et également candidat pour prendre la tête du parti, pour "ouvrir notre mouvement à un électorat nouveau". "J'ai le socle le plus solide pour l'emporter", assure l'eurodéputé qui assure l'intérim de la présidence du parti depuis la dernière candidature à la présidentielle de Marine Le Pen, en septembre 2021.

L'eurodéputé affirme avoir avec elle une "relation de très très grande confiance" et ajoute vouloir "continuer ce qu’elle a commencé à faire et je pense que dans cinq ans nous arriverons aux responsabilités et donc le rôle du nouveau président du RN est de faire de notre mouvement le plus conquérant de tous".

Violences faites aux femmes : Bardella pointe du doigt "le naufrage moral de la gauche"

Si une femme est concernée par des faits de violences au sein du RN "on l'incite à porter plainte devant la justice", explique Jordan Bardella. Le président par intérim du parti était questionné sur ce sujet alors que La France insoumise et EELV sont secoués par des affaires de violences faites aux femmes qui mettent en cause Adrien Quatennens et Julien Bayou.

Pour Jordan Bardella, "c'est un peu le naufrage moral de la gauche. C'est la gauche ‘faites ce que je dis, mais pas ce que je fais’, qui passe son temps à s'ériger en modèle de vertu, en redresseur de torts, à donner des leçons à la terre entière et qui se retrouve aujourd'hui prise dans de telles affaires", ajoute ce proche de Marine Le Pen.

Annexions en Ukraine : Moscou "cherche à instrumentaliser" le référendum

"Je pense que la Russie cherche à instrumentaliser l'outil d'expression populaire par excellence qu'est le référendum dans des territoires où elle a commis des attaques absolument inacceptables pour légitimer la violation de la souveraineté territoriale de l'Ukraine", déclare Jordan Bardella à propos des annonces faites mercredi par la Russie d'annexer les territoires qu'elle contrôle en Ukraine et d'organiser des référendums dans les jours qui viennent.

Questionné sur le cas de la Crimée - annexée en 2014 par la Russie qui avait ensuite également organisé un référendum - Jordan Bardella estime que "ça n'a rien à voir". "Le référendum en Crimée n'a pas eu lieu pendant une période de guerre et de crimes de guerre. Je veux bien qu'on refasse l'histoire mais la Crimée a été cédée à l'Ukraine pendant environ un demi-siècle. La Crimée est historiquement russe. On n'est pas dans le même contexte", assure-t-il.

Projet de loi immigration : "Il ne faut pas répartir les clandestins, il faut les faire repartir"

Le président par intérim du RN est revenu sur une déclaration du chef de l'Etat : "Ce qui m'inquiète c'est la déclaration qu'il a tenue dans sa conférence de presse vendredi dernier dans laquelle il dit qu'il souhaite accélérer la répartition des migrants dans les campagnes françaises". "Il ne faut pas répartir les clandestins, il faut les faire repartir", déclare Jordan Bardella en réaction au projet de loi asile et immigration prévu par Emmanuel Macron en début d'année prochaine.

Pour l'eurodéputé, le président [qui parlait d'étrangers ayant obtenu un titre de séjour] "veut punir la ruralité parce que répartir l'immigration dans les campagnes et dans les villages français c'est aussi en répartir les problèmes qui en découlent : insécurité, communautarisme..." Le candidat à la présidence du RN n'a pas envie "que les villages français ressemblent à la Seine-Saint-Denis ou à la porte de la Chapelle". Il questionne : "Quel est le point commun entre un Soudanais et un habitant d'un village de la Creuse ?" et propose "d'organiser un référendum sur la question de l'immigration. A un moment il faut poser la question aux Français".

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mercredi 21 septembre 2022 :