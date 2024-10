Présentation du budget 2025, liens entre le RN et la macronie, excuse de minorité, congrès du PS... "8h30 franceinfo" d'Olivier Faure

Olivier Faure, premier secrétaire du PS et député de Seine-et-Marne était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 10 octobre 2024. Présentation du budget 2025, liens entre le RN et la macronie, excuse de minorité, congrès du PS ... il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

"Le RN n'est pas l'alternative, il est devenu la béquille du macronisme"

Aors que la gauche a échoué mardi à faire tomber le gouvernement Barnier, faute de soutien du Rassemblement national Olivier Faure estime que "c'est un soutien sans participation" du RN au gouvernement de Michel Barnier. "J'espère que toutes celles et ceux qui jusqu'ici ont fait le choix du Rassemblement national comprendront qu'avec le RN, ils auront la même politique avec Emmanuel Macron sur le plan économique et ils auront Retailleau 'plus plus' si c'est possible avec le RN", affrime-t-il.

La motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire visait à montrer que "nous sommes dans l'opposition et qu'il y avait un hold-up électoral qui a été réalisé", poursuit Olivier Faure.

"Faire en sorte que celles et ceux qui peuvent payer payent"

Le gouvernement doit présenter son budget 2025 jeudi et détailler comment il compte trouver 60 milliards d'euros dans le projet de loi de finances (PLF) et le financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour ramener le déficit à 5% du PIB en 2025, avant de tenter de passer sous les 3% en 2029.

"Je suis évidemment favorable à l'idée qu'il faille faire des économies, je suis favorable à l'idée qu'il faille aussi aller chercher la ressource fiscale là où elle existe", déclare Olivier Faure. Le Premier ministre a annoncé vouloir augmenter "temporairement" les impôts pour quelque "300 entreprises" dont le chiffre d'affaires dépasse un milliard d'euros et pour les ménages les plus fortunés du pays. Pour Olivier Faure, le fait "de taxer les grandes fortunes et les grandes entreprises de manière limitée et temporaire" est "un paravent", quand des efforts pérennes seront demandés "pour tous les autres".

🔴➡️ "On a aujourd’hui un patronat qui hurle avant d’avoir mal. C'est sa nature et c'est de bonne guerre. Mais la réalité, c'est que tout ça n'a aucun sens", affirme Olivier Faure. pic.twitter.com/3hRmz4XncK — franceinfo (@franceinfo) October 10, 2024

"On le voit arriver par touches : on voit bien que ce sont les retraités qui vont d'abord payer", déplore le patron du PS. Sur les retraites, le gouvernement prévoit le report de six mois, au 1er juillet, de l'indexation des retraites, qui doit permettre de dégager "environ quatre milliards d'économies", selon le ministère du Travail.

🔴➡️ "Tout ce qui fragilise les Françaises et les Français, je serai contre. Il y a d’autres moyens de le faire", dit Olivier Faure. pic.twitter.com/yLEIppqxV4 — franceinfo (@franceinfo) October 10, 2024

Le gouvernement "veut faire payer les malades", poursuit Olivier Faure, alors que le gouvernement envisage de transférer vers les complémentaires santé une fraction des remboursements de consultations médicales et de rogner la participation de l'Assurance maladie au financement des arrêts maladie.

"Pour des crimes très graves [...] l'excuse de minorité se justifie moins"

"Je pense que c'est une possibilité qu'il faut envisager", assure le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, alors que le ministre de la Justice Didier Migaud a déclaré mardi ne pas être hostile à l’idée d’écarter l’excuse de minorité pour des faits d’une "extrême violence". "Pour des crimes très graves, pour les crimes sexuels, pour des crimes de sang, l'excuse de minorité se justifie moins", ajoute le patron du PS.

🔴 Délinquance des mineurs ➡️ "Pour des crimes très graves, pour les crimes sexuels, pour des crimes de sang, l'excuse de minorité se justifie moins", dit Olivier Faure. pic.twitter.com/98IUJ1GMIA — franceinfo (@franceinfo) October 10, 2024

Olivier Faure prend l'exemple du jeune tueur à gages de 14 ans, soupçonné d'avoir abattu un chauffeur de VTC à Marseille, le 4 octobre. "Ce n'est pas tout à fait commun. On ne va pas le mettre simplement avec un bracelet électronique ou le placer en centre fermé. Il y a un moment où il y a quand même des gens qui présentent une dangerosité", admet-il.

Olivier Faure insiste sur le volet insertion. Il espère que c'est "possible de récupérer ces jeunes gens". Mais "cela suppose qu'il y ait un accompagnement et qu'on ne réduit pas les crédits, notamment de la protection judiciaire de la jeunesse. Les 500 millions d'euros dont Didier Migaud va être privé, ils sont justement destinés à la réinsertion de ces jeunes", explique-t-il.

"Je ne vais pas maintenant déclencher un congrès en plein débat budgétaire"

"Le congrès aura lieu en 2025, comme prévu par les statuts", confirme Olivier Faure. Mais "je ne vais pas maintenant déclencher un congrès en plein débat budgétaire", ajoute-t-il, alors qu'il est de plus en plus contesté au sein du PS. "Il faut une nouvelle figure pour diriger le Parti socialiste", a lancé lundi l'ancien président de la République François Hollande.

"On fera en sorte que le congrès gêne le moins possible et que les Français n'aient pas le sentiment que les socialistes passent leur vie en congrès", tranche celui qui est à la tête du parti depuis 2018, et a été réélu en janvier 2023.

_________________________________________________________________________________