Port du masque dans les transports, Covid-19 et Mondial au Qatar... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Arnaud Robinet

Le président de la Fédération hospitalière de France et maire de Reims était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 27 novembre 2022.

Arnaud Robinet, maire de Reims et président de la Fédération hospitalière de France, était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 27 novembre. Port du masque dans les transports, Covid-19 et Coupe du monde au Qatar... Il répondait aux questions de Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous.

Covid-19 : "Il faudrait que le gouvernement donne la possibilité aux maires d'instaurer le port du masque dans les transports"

"Il faudrait que le gouvernement donne la possibilité aux maires de pouvoir instaurer le port du masque dans les transports en commun", affirme sur franceinfo Arnaud Robinet, maire Horizons de Reims et président de la Fédération hospitalière de France. "Le plus tôt possible sera le mieux", poursuit-il, convaincu que "le masque peut être un outil extrêmement important pour limiter la propagation", alors que l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse.

Covid-19 : "Nous sommes au pied de la 9e vague (…) vaccinez-vous !"

"Nous sommes au pied de la 9e vague", avertit le président de la Fédération hospitalière de France. Arnaud Robinet s'est dit préoccupé par le contexte actuel, alors que "l'épidémie de bronchiolite n'a pas encore atteint son pic" et que "la grippe arrive plus tôt que prévu" avec un virus "très virulent". "Vaccinez-vous !", lance Arnaud Robinet, qui rappelle que "nous avons les moyens de se protéger et de protéger les autres". "Sinon on risque de mettre l'hôpital public sous tension, il ne pourra pas tout encaisser", prévient-il, rappelant "qu'un poste sur trois de médecin titulaire n'est pas pourvu".

Coupe du monde 2022 au Qatar : "Les joueurs ne sont pas responsables, les supporters non plus"

Alors qu'Emmanuel Macron a adressé son soutien au Qatar, dans un message publié sur Twitter samedi, message dénoncé par une partie de la gauche, Arnaud Robinet regrette que "tout est sujet à polémique" aujourd'hui. "Sur la question de la coupe du monde au Qatar, c'était il y a 10 ans qu'il fallait réagir, s'offusquer, pour des raisons de développement durable et de droits de l'homme", affirme le maire de Reims. "Les joueurs ne sont pas responsables, les supporters non plus, donc espérons que cette Coupe du monde permette au Qatar de mieux s'ouvrir sur le monde", conclut-il.

