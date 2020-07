Port du masque, croissance et transition écologique, formation et emploi des jeunes... Le "8h30 franceinfo" de Gabriel Attal

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, invité de franceinfo le 16 juillet 2020. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 16 juillet. Obligation du port du masque dans les lieux publics clos, transition écologique et croissance économique, formations et emploi des jeunes... il répondait aux questions de Nicolas Teillard et de Jean-Jérôme Bertolus.

Port du masque : "Quand on met en place une obligation, il faut qu'il y ait une sanction"

Gabriel Attal est revenu sur l'obligation du port du masque dans les lieux publics clos pour lutter contre le coronavirus. "La date du 1er août a été donnée comme un cap", a-t-il expliqué. Entre temps, Jean Castex a annoncé devant les sénateurs que décret rendant obligatoire le port du masque entrera "en vigueur la semaine prochaine". Gabriel Attal a insisté sur le message a délvirer : porter le masque le plus souvent possible. Faudra-t-il sanctionner les Français qui ne porteront pas le masque dans les lieux publics clos ? "Quand on met en place une obligation, il faut qu'il y ait une sanction en face, ça paraît être du bon sens et c'est ça qui est en train d'être préparé". Pour Gabriel Attal, l'enjeu n'est pas de redouter l'amende ou la sanction, "c'est de redouter l'épidémie et la contamination".

Économie et écologie : "On peut les concilier"

Concernant le plan de relance et la transition écologique, le porte-parole du gouvernement a estimé que "ce n’est pas une croissance à tout prix, on veut une croissance verte et une économie décarbornée." Pour Gabriel Attal, l’objectif est "de faire de la France l’économie la plus décarbonée d’Europe". Quant à la question sur la compatibilité entre croissance économique et transition écologique, selon le porte-parole, "on peut les concilier".

Formations et jeunes diplômés : "Des annonces avant les vacances"

Pour la formation et l'emploi des jeunes diplômés, "un travail est en train d’être fait par Frédérique Vidal [ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation], elle aura l’occasion de faire des annonces avant les vacances pour donner des perspectives et rassurer", a souligné Gabriel Attal. Il a notamment évoqué la possibilité d'une année de professionnalisation pour les diplômés : "proposer au plus grand nombre d’étudiants possible, diplômés cette année, de pouvoir poursuivre leur formation, avec par exemple un an de professionnalisation."

