Planification écologique, carburants, énergie, Mayotte : Le "8h30 franceinfo" de Christophe Béchu

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires répondait aux questions de Jérôme Chapuis et Salhia Brakhlia, mardi 26 septembre 2023

Temps de lecture : 25 min

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, était l'invité du 8h30 franceinfo , mardi 26 septembre 2023. Planification écologique, carburants, énergie... Il répond aux questions de Jérôme Chapuis et Salhia Brakhlia.

Carburants : "On demande" aux représentants de la filière de faire un effort "le plus adapté possible"

Comment limiter le poids toujours plus imposant du prix des carburants à la pompe pour les Français ? " On demande" aux représentants de la filière carburants dont les raffineurs " de faire un effort qui soit le plus long et le plus adapté possible", affirme Christophe Béchu, juste avant le rendez-vous entre Élisabeth Borne et les représentants de la filière à Matignon mardi, pour évoquer des ventes " à prix coûtant" et tenter d'alléger la facture des Français à la pompe.

>> Qui sera concerné par la nouvelle "indemnité carburant" de "100 euros et par an", annoncée par Emmanuel Macron ?

Christophe Béchu se montre confiant, alors que les distributeurs ont déjà refusé de vendre à perte le carburant, ce qui a mené à l'abandon de la mesure. "J'ai aucun doute sur le fait qu'ils ne seront pas dans cette posture [de refus]", assure-t-il, ni " sur le fait qu'ils souhaitent, comme nous [l'exécutif], faire en sorte de limiter l'inflation sur les Français".

Pressé par les oppositions d'agir davantage face à l'inflation, Emmanuel Macron a demandé dimanche 24 septembre aux distributeurs de vendre le carburant " à prix coûtant" et non plus à perte comme l'exécutif l'avait souhaité en vain, tout en annonçant le retour d'une indemnité " limitée" pour les " travailleurs". "Ce que le président de la République a exprimé, ce que la Première ministre va dire à tout le monde, c'est 'tout le monde doit faire un effort, et vous ne pouvez pas seulement vous contenter d'aller commenter des choses ou d'expliquer que ce serait de la faute du gouvernement'. Ce n'est pas vrai", s'est-il agacé.





Taxation des raffineurs : "Pas de tabou"

Quant à une éventuelle taxation des marges des raffineurs, "il n'y a pas de tabou". " Il ne vous a pas échappé qu'on a précisément été chercher les surprofits des énergéticiens pour faire en sorte de financer une partie du bouclier tarifaire", pointe-t-il. Or, "le sujet, c'est bien que toute la chaîne de valeur soit mise, entre guillemets, à contribution".

"On est le premier pays au monde qui documente la manière dont, en 2030, on sera à 55% de baisse" des émissions de gaz à effet de serre, a affirmé par ailleurs Christophe Béchu. " Il n'y a pas un pays au monde qui ait trouvé la martingale complète pour être dans le bon rythme pour baisser les émissions", ajoute-t-il.

Ressources minières : "il faut produire ici"

"Il faut rapatrier une partie de notre production, produire ici", explique le ministre de la Transition écologique, après l'annonce d'Emmanuel Macron lundi du lancement d'un inventaire des ressources minières -cobalt, lithium et hydrogène naturel- partout en France.

Selon le ministre, ce serait un non-sens de "construire une transition écologique dans laquelle on se retrouverait à devoir importer de manière massive des produits qui viennent du bout du monde, dans des avions ou dans des bateaux qui sont chargés en kérosène, c'est-à-dire avec une empreinte carbone qui serait particulièrement lourde", n'écartant pas l'idée d'exploiter des mines pour le lithium en France, par exemple.

Par ailleurs, "réindustrialiser le pays, c'est une façon de s'inscrire dans une écologie concrète, bonne pour les emplois, mais bonne pour la planète aussi", défend-il.

----------------------

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mardi 26 septembre 2023 :