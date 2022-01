Pass vaccinal, parrainages pour l'élection présidentielle... Le "8h30 franceinfo" de Yaël Braun-Pivet

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus

Yaël Braun-Pivet, député La République en marche des Yvelines, présidente de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale, était l'invitée du "8h30 franceinfo", samedi 15 janvier 2022. Pass vaccinal, parrainages pour l'élection présidentielle... Elle répond aux questions d'Ersin Leibowitch et Myriam Encaoua.

Pass vaccinal : le texte "pourrait être applicable dès la fin de la semaine"

Le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal "sera normalement adopté définitivement dès demain, donc il pourrait être applicable dès la fin de la semaine", estime Yaël Braun-Pivet. Les députés ont adopté le texte controversé en deuxième lecture, dans la nuit de vendredi à samedi. Les débats se poursuivent au Sénat samedi 15 janvier.

Les moins de 16 ans resteront soumis au pass sanitaire. "Nous avons fait le choix d'avoir une cohérence par rapport à la vaccination", justifie la députée LREM. "À partir de 16 ans, ils se vaccinent seuls, et donc le pass vaccinal leur est applicable. En dessous de 16 ans, ils dépendent encore de l'autorisation d'un des deux parents, et nous avons fait le choix en conscience de considérer qu'il ne fallait pas leur imposer des contraintes plus que de raison."

Parrainages : "Cette victimisation démocratique est vraiment lassante"

Plusieurs candidats à la présidentielle, dont Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, disent avoir du mal à réunir les 500 signatures nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. "Cette victimisation démocratique est vraiment lassante, réagit Yaël Braun-Pivet. Si vous n'êtes pas capable de réunir 500 signatures sur un vivier de 42 000 élus, comment allez-vous gouverner la France de façon paisible ? Ce filtre est la moins mauvaise des solutions et fonctionne très bien", estime la députée.

"Je défends cette règle, car on a besoin d'un filtre pour l'élection présidentielle, qui n'est pas n'importe quelle élection", se justifie la présidente de la commission des Lois. "L'histoire a montré qu'aucun courant politique n'a jamais été absent d'une élection présidentielle faute de parrainages. Les candidats sont très nombreux, ils ont encore du temps pour trouver leurs parrainages", conclut-elle.

