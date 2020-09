Nouvelles mesures contre le coronavirus, uniforme à l'école, 5G... Le "8h30 franceinfo" de Jordan Bardella

Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 24 septembre. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national (RN) et député européen, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 24 septembre. Fermeture des bars et restaurants, uniforme à l'école, 5G... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Sahlia Brakhlia.

Fermeture des bars et restaurants : "une décision injuste"

Le ministre de la Santé a annoncé mercredi soir la fermeture totale des bars et restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille à partir de samedi. "C'est une décision qui m'apparaît injuste, il fallait probablement cibler les restaurateurs et les restaurants qui ne respectaient pas les gestes barrières", réagit Jordan Bardella,



Le vice-président du Rassemblement national rejoint les élus "en colère" de la région, dont la maire (EELV) de Marseille, Michèle Rubirola, qui dénonçant une décision "prise à la va-vite, sans en informer les principaux concernés, les élus, sans en informer la ville. Ça rappelle une décision très brutale qui avait été prise en mars dernier". Selon le vice-président du RN, "on paie là l'incapacité du gouvernement à organiser des campagnes de tests massifs dans le pays, et des incohérences".

Tenue à l'école : "assez favorable à l'uniforme"

L'eurodéputé Jordan Bardella se prononce en faveur d'un uniforme à l'école : "ça peut être beau, c'est pas forcément ringard, plaide-t-il. Parfois, le fait d'avoir des marques, ça peut aussi mettre en évidence à l'école des classes sociales différentes, j'y suis favorable pour lisser toute distinction sociale à l'école."

"Quand on va à l'école, on a une tenue décente", enjoint par ailleurs Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National, après les propos du ministre de l'Education Nationale, Jean Michel Blanquer, qui demandait lundi que les élèves viennent en classe avec une "tenue républicaine". "De la même manière que quand je viens à la Maison de la radio, sur votre antenne, je ne viens pas avec un jogging, en baskets", poursuit-il.



5G : une "opportunité technologique"

"Au Rassemblement national, nous sommes favorables au déploiement de la 5G, parce que les deux seuls pays qui ne l'ont pas débuté aujourd'hui sont la France et la Bosnie-Herzégovine", affirme le vice-président du RN, Jordan Bardella, alors que les enchères pour les fréquences de la 5G doivent débuter à la fin du mois.

"La France a accumulé un retard technologique extrêmement important", juge Jordan Bardella. La 5G est une "opportunité technologique pour le 21e sièce, va avoir des applications extrêmement concrètes : ça peut par exemple vous permettre de développer la télémédecine". Le vice-président du RN cite la Chine en exemple, où il explique que la 5G est utilisée "pour faire de l'échographie à distance pour des femmes dans des déserts médicaux, dans des provinces qui sont extrêmement éloignées des grandes métropoles".

