Néonicotinoïdes, tempête Alex, 5G... Le "8h30 franceinfo" de Barbara Pompili

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, était l'invitée du "8h30 franceinfo", jeudi 8 octobre 2020. Néonicotinoïdes, urbanisme, 5G... Elle répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Néonicotinoïdes : "On est quasiment complètement débarrassés de ces saletés"

Alors que les députés ont autorisé l'utilisation temporaire des néonicotinoïdes pour les betteraves sucrières, Barbara Pompili assume d'avoir défendu leur interdiction en 2016, comme secrétaire d'Etat. Elle se souvient avoir été "bien seule à défendre cette interdiction. Je suis très heureuse qu'on l'ait votée et je suis très heureuse qu'aujourd'hui, on se soit quasiment complètement débarrassé de ces saletés puisque ce sont des saletés". La réintroduction temporaire de cet insecticide, uniquement dans les champs de betteraves et pour trois ans, adoptée par l'Assemblée nationale, ne gâche pas son plaisir.

Urbanisme : "Ne pas penser aux événements climatiques majeurs, c'est une erreur majeure"

"Ne pas penser aux événements climatiques majeurs, c'est une erreur majeure, si on veut faire de l'urbanisme et de la construction à l'avenir", déclare Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, après le passage de la tempête Alex qui a dévasté plusieurs vallées des Alpes-Maritimes.

Il faut changer les règles des constructions d'urbanisme, mais, selon elle, "il faudrait déjà globalement les appliquer" et "qu'on arrête de croire que les règles sont là pour embêter le monde. Non, elles sont là pour protéger les gens", rappelle Barbara Pompili. La ministre dénonce notamment la "bétonnisation" qui "est un des facteurs d'aggravation de ces crues".

5G : les Français pourront "utiliser les anciens téléphones pendant très longtemps"

"Comme à chaque fois lorsqu'on passe à une technologie, on est à la 5e, il y en a déjà eu 4 avant, on peut encore utiliser les anciens téléphones pendant très longtemps", relativise la ministre de la Transition écologique. "L'utilisation essentielle de la 5G, c'est pour des utilisations professionnelles", assure-t-elle.

Barbara Pompili prône la sobriété numérique pour diminuer l'empreinte environnementale due à la fabrication des smartphones. Selon elle, les portables reconditionnés sont une bonne façon de réduire l'empreinte environnementale : "Il faut les réutiliser le plus possible", affirme-t-elle.

