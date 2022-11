Mondial de foot au Qatar, COP 27, lois sur les énergies renouvelables... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Alexis Corbière

Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 20 novembre 2022. Mondial de foot au Qatar, COP27, lois sur les énergies renouvelables... Il répondait aux questions de Lorrain Sénéchal et Hadrien Bect.

Mondial au Qatar contesté : "l'équipe nationale la plus timorée du monde"

Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, enjoint ce dimanche les joueurs de l'équipe de France à prendre "la parole" sur le "scandale" que représente l'organisation de la Coupe du monde au Qatar. Il regrette la timidité des Bleus sur ces questions et leur "encéphalogramme plat".

Le député a dénoncé "l'aberration écologique" de ce Mondial et le traitement des ouvriers népalais : "Pour quelle raison on a l'équipe nationale la plus timorée du monde sur ces questions-là ?", s'interroge-t-il. "Non, les gars, vous êtes de magnifiques joueurs, des symboles pour la jeunesse. Mais vous n'êtes pas seulement des artistes du ballon. Prenez la parole pour dire qu'il y a des choses qui sont inacceptables !"

Loi sur les énergies renouvelables : "On soutiendra tout ce qui sera intéressant"

"On soutiendra tout ce qui sera intéressant" dans le projet de loi sur les énergies renouvelables (EnR) porté par le gouvernement, déclare Alexis Corbière alors que le Sénat, à majorité de droite, a adopté en première lecture le texte dans la nuit de vendredi à samedi.

"Je n'aurai pas une attitude bloquée en soi, à condition que cela aille dans la bonne direction", affirme-t-il. "Je prendrai tous les petits pas, même les demi-pas", ajoute-t-il alors que la COP27 vient de se terminer en Égypte sur un bilan mitigé, la France regrettant "le manque d'ambition climatique".



