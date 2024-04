Mobilisation propalestinienne dans les campus, usage des écrans, la liste de Valérie Hayer à la peine... Le "8h30 franceinfo" de François Bayrou

François Bayrou, haut-commissaire au Plan, président du MoDem et maire de Pau, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 30 avril 2024. Mobilisation propalestinienne des étudiants, préconisation pour l'usage des écrans chez les enfants, la majorité à la peine pour les élections européennes... Il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Mobilisation propalestinienne à Sciences Po : "L'État a une responsabilité"

"Il n'y a pas un citoyen ou une citoyenne républicaine qui puisse ne pas s'inquiéter de ce qui se passe à Sciences Po", affirme François Bayrou, alors que la présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé vouloir suspendre ses financements à Sciences Po Paris, après des manifestations d'étudiants en soutien à Gaza organisées depuis quelques jours.

Le Haut-commissaire au Plan affirme que "Sciences Po Paris est financé à 45% par l'État" et que "l'État a une responsabilité" de faire en sorte que l'établissement "ne devienne pas un champ de bataille".

🔴"Ce que je conteste, c'est que Sciences Po, qui a été le creuset de la réflexion, du partage, des idées, des convictions, que Sciences Po devienne ainsi le champ clos de gens qui n'écoutent plus personne", regrette François Bayrou. pic.twitter.com/n2FvWQR0QH — franceinfo (@franceinfo) April 30, 2024

"L'impact des écrans sur l'intelligence est réel et dangereux"

François Bayrou dénonce "la place démesurée" des tablettes et des écrans dans les établissements scolaires. "L'impact des écrans sur l'intelligence, sur la constitution psychique et intellectuelle des enfants, des plus jeunes et ensuite des adolescents, est réel et dangereux", estime-t-il, alors qu'un rapport sur le sujet va être remis ce mardi à Emmanuel Macron.

"On s'est trompé" en distribuant des tablettes numériques dans les lycées, reconnaît l'ancien ministre de l'Éducation nationale. "Devant un livre, devant un texte, l'esprit est par nature en situation d'activité, il va chercher l'information et devant un écran, vous êtes en situation de passivité", souligne-t-il.

Européennes : "C'est plus facile de faire campagne quand on est dans l'opposition"

Interrogé sur la place de la liste de Valérie Hayer, candidate de la majorité, dans les sondages à un peu plus d'un mois des élections européennes, François Bayrou assure que "c'est plus facile de faire des campagnes quand on est dans l'opposition que quand on est dans la majorité". La liste Renaissance ne parvient pas à rattraper celle du Rassemblement national, menée par Jordan Bardella et créditée de plus de 30% des intentions de vote.

🔴 Élections européennes ➡️ "[Il faut faire] mesurer la gravité des risques auxquels nous sommes exposés et de montrer qu'il y a des réponses. Ces réponses, le seul courant d'opinion qui les porte, c'est le courant de la liste que Valérie Hayer conduira", dit François Bayrou. pic.twitter.com/Xu9Ue5Astz — franceinfo (@franceinfo) April 30, 2024

Le président du MoDem estime tout de même que le camp macroniste "a des réponses" et "que ces réponses, le seul courant d'opinion qui les porte, c'est le courant de la liste que Valérie Hayer conduira". Il s'attaque également au candidat de Place Publique, Raphaël Glucksmann : "Comment peut-on être aussi éloigné de la conscience des urgences que de refuser les plans [en référence au pacte migratoire] que les grands pays européens construisent ensemble pour maîtriser leur destin", se demande François Bayrou.

