Mesures sanitaires, pass vaccinal, parcours de Valérie Pécresse et potentielle candidature de Christiane Taubira... Le "8h30 franceinfo" de Sébastien Chenu

Sébastien Chenu, porte-parole de Marine Le Pen et du Rassemblement national, était l'invité du "8h30 franceinfo", samedi 18 décembre. Nouvelles mesures sanitaires, campagne de Valérie Pécresse et potentielle candidature de Christiane Taubira... Il répond aux questions d'Ersin Leibowitch et de Myriam Encaoua.

Mesures sanitaires : le porte-parole du RN dénonce "la fin de la liberté vaccinale"

Après l’annonce du Premier ministre d’un projet de loi pour instaurer un pass vaccinal à la place du pass sanitaire début janvier, "c'est la fin de la liberté vaccinale", selon Sébastien Chenu. "Le 25 novembre dernier, Olivier Véran nous disait : 'Il n'y aura pas de pass vaccinal en France'. Il y en a désormais un en préparation avec deux types de Français : ceux qui sont vaccinés" et "ceux qui ne le sont pas et qui auront une vie sociale qui ne ressemblera plus à rien", dénonce-t-il. "Moi, je ne peux pas voter un projet de loi qui bannit de la vie sociale 6 millions de Français qui, pour des raisons qui leur sont personnelles, ont décidé de ne pas se faire vacciner", s'insurge Sébastien Chenu.

Christiane Taubira "envisage" de se présenter : "l'exemple de cette gauche qui a abandonné le pauvre et le modeste"

Pour le porte-parole de Marine Le Pen et du Rassemblement national, Christiane Taubira "incarne le laxisme. Je me souviens d'elle comme d'un garde des Sceaux très laxiste". Sébastien Chenu juge que lorsque Christiane Taubira intervient c'est "pour parler de genre et d'écriture inclusive", "toutes ces conneries" qui, selon lui, "déstabilisent la société". "Christiane Taubira est l'exemple de cette gauche qui a abandonné le pauvre et le modeste pour défendre les communautés et une société communautarisée", a ajouté Sébastien Chenu.

Présidentielle : Valérie Pécresse est "le sosie féminin" d'Emmanuel Macron, "c'est Valérie Macron"

"Valérie Pécresse c'est le même parcours qu'Emmanuel Macron, c'est pour moi Valérie Macron", déclare Sébastien Chenu. "C'est son sosie féminin, les mêmes écoles, le même univers social, le même tropisme libéral, européiste, toute sa carrière en atteste", ajoute le porte-parole de Marine Le Pen. "Valérie Macron est Macron compatible", a-t-il insisté, précisant que l'appeler comme cela dit "tout ce qu'elle est" et qu'elle "ne veut pas assumer". Concernant les derniers sondages qui donnent la candidate LR en deuxième position derrière le chef de l'État, malgré le fait qu'il ne s'est pas encore déclaré candidat, Sébastien Chenu estime que "les Français la découvrent mais je pense que ce coup de booster ne durera pas".