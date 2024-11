Mesures du gouvernement contre le narcotrafic, COP29... Le "8h30 franceinfo" de Yannick Jadot

Yannick Jadot, sénateur EELV de Paris, était l’invité du "8h30 franceinfo", sameid 9 novembre 2024. Mesures du gouvernement contre le narcotrafic, COP29... Il répondait aux questions de Bérengère Bonte et d'Hadrien Bect.

Tensions autour du match France-Israël

"J’espère vraiment que personne n'attise la situation et que ce match puisse se passer dans les meilleures conditions", souhaite Yannick Jadot, sénateur EELV de Paris sur franceinfo, à propos de la rencontre France-Israël au Stade de France à Saint-Denis, jeudi 14 novembre en Ligue des nations. Il ajoute "l'antisémitisme n’a pas sa place dans notre société, et n’a pas sa place dans notre République".

"Il faut suivre l'argent" du trafic de drogue

"Dubaï est une plateforme internationale du blanchiment d'argent", il faut "arrêter de traiter Dubaï par-dessus la jambe", s'indigne le sénateur EELV sur franceinfo ce samedi matin. Pour Yannick Jadot, la France, y compris l'Europe, "doit mettre la pression à Dubaï", qui doit s'inscrire selui lui dans le plan de lutte contre le trafic de drogue : "Si on considère que la lutte contre le narcotrafic est une cause nationale, on ne peut pas se satisfaire que Dubaï soit le pays rêvé de ceux qui blanchissent l’argent des narcotrafics".

Pour le sénateur, il faut "engager le bras de fer avec Dubaï, comme avec le Venezuela, la Colombie et le Maroc", et réclame plus de moyens de coordination et d’investigation. Il regrette l'inaction de Bercy, grand absent selon lui de la présentation du plan de lutte contre le trafic de drogue vendredi à Marseille par Bruno Retailleau et Didier Migaud car pour lui, "il faut taper les narcotrafiquants au portefeuille, il faut suivre l'argent".

🔴 Plan de lutte contre le narcotrafic : pour Yannick Jadot il faut "construire un parquet national antistupéfiants", Il faut mettre la pression sur Dubaï, plaque tournante du blanchiment d’argent. C’est une coopération internationale. Et je regrette que Bercy n’ait pas été là" pic.twitter.com/198OP7DEl1 — franceinfo (@franceinfo) November 9, 2024

Son avis sur la COP29

"Il ne doit pas y avoir de représentant du gouvernement français à la COP29", qui se tient à Bakou (Azerbaïdjan) du 11 au 22 novembre, fustige le sénateur EELV sur franceinfo. Début novembre, l'Elysée avait confirmé que le président de la République Emmanuel Macron ne se rendra pas à Bakou. En revanche, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher représentera malgré tout le gouvernement, ce que regrette l'écologiste : "Je ne dis pas que la COP ne doit pas se tenir, mais que notre diplomatie doit avoir un peu de courage quand il s’agit du climat et des droits humains", tacle Yannick Jadot.

De plus, pour Yannick Jadot, "les COP sont devenues des foires des lobbies", même s'il souligne leur importance : "Les COP, c'est le moment de faire le point sur l’engagement des pays" souvent aussi le moment où "on s'aperçoit qu'ils n'en font pas assez", regrette-t-il.