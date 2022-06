Mesures contre la crise de l'hôpital, déserts médicaux, formation des soignants... Le "8h30 franceinfo" de Rémi Salomon

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus

Rémi Salomon, président de la commission médicale d’établissement de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), était l'invité du "8h30 franceinfo" du jeudi 9 juin. Il répondait aux questions de Sahlia Brakhlia et Marc Fauvelle.

Hôpital : Rémi Salomon salue les "premières mesures" mais "il faudrait aller plus vite"

Les heures supplémentaires payées double pour les médecins et les soignants (infirmières, aides-soignants...) sont "une bonne mesure", a estimé Rémi Salomon, président de la commission médicale d’établissement de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il s'agit d'une des "premières mesures" pour l'hôpital dévoilées par le gouvernement mercredi, sans attendre le résultat de la "mission flash" commandée par Emmanuel Macron. Le professeur estime cependant que ce n'est pas suffisant : "Il faut payer plus tout le temps additionnel, pas que les heures supplémentaires". "Les gardes" et "les astreintes", cite-t-il en exemple.

Rémi Salomon salue aussi le "dispositif exceptionnel" annoncé par le gouvernement qui doit permettre aux élèves infirmiers et aides-soignants ayant achevé leur formation initiale en juin et juillet de commencer à exercer immédiatement, sans attendre la remise officielle de leur diplôme. Selon lui, "il faudrait aller plus vite" dans la réponse à la crise que connaît l'hôpital. Il n'est "pas sûr qu'on ait encore besoin d'attendre un rapport ou la conclusion de la mission dite 'flash' pour le 28 juin".

Législatives 2022 : Rémi Salomon alerte les "futurs élus" sur les "besoins" des hôpitaux

À trois jours du premier tour des élections législatives, le président de la commission médicale d’établissement de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), a, apr ailleurs, lancé sur franceinfo un appel aux "futurs élus": "Dans quelques mois, l'Assemblée nationale va voter le budget de l'hôpital. Est-ce que vous allez, comme les autres années, voter un budget en fonction de critères uniquement financiers ou est-ce que vous allez prendre en considération les besoins ?", a lancé celui qui est aussi à la tête de la Conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires (CHU) de France.

Pour Rémi Salomon, "on arrive aujourd'hui à un point où il faut mettre probablement beaucoup de moyens et on sait que compte tenu du contexte économique, ce n'est pas si simple, mais il faut savoir ce que veulent les gens". S'ils "veulent être bien soignés, avoir un hôpital solide, il faut mettre beaucoup de moyens".

Autre sujet d'inquiétude du président de la commission médicale d’établissement de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris : l'épidémie de Covid-19, qui menace toujours le bon fonctionnement des hôpitaux. "Si ça remonte, si les gens et les soignants sont malades, ce sera compliqué", a-t-il jugé. Aussi, il faut être "très attentif pour ne pas laisser le Covid remonter trop haut" et cet hiver, "il faudra peut-être remettre les masques" et de nouveau se faire vacciner.