Match France-Israël, manifestation pro-palestinienne... Le "8h30 franceinfo" de Laurent Nuñez

Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, était l’invité du “8h30 franceinfo”, jeudi 14 novembre 2024. Les risques autour du match entre l'équipe de France de football et celle d'Israël, l'explosion des actes antisémites... Il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

"Pas de menace caractérisée mais ça reste un match à haut risque"

Le match de Ligue des nations France-Israël, qui a lieu jeudi 14 novembre au Stade de France, sera scruté de près, dans un contexte très tendu sur fond de conflit au Proche-Orient, et une semaine après les violences à Amsterdam contre des supporters israéliens. "On voit les tensions qu'il y a dans les manifestations, en ce moment, autour notamment des manifestations pro-palestiniennes. Donc il faut qu'on reste extrêmement concentré", indique Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris.

Un total de 4 000 policiers et gendarmes seront déployés autour et dans le stade, ainsi que dans les transports en commun et dans Paris. Environ 1 600 agents de sécurité seront également mobilisés au Stade de France et le Raid, l'unité d'élite de la police nationale, est engagé pour la sécurité de l'équipe d'Israël. "La réponse des forces de sécurité intérieure sous mon autorité sera extrêmement ferme. Je me veux rassurant mais ferme pour ceux qui veulent causer des troubles", assure-t-il.

Une manifestation pro-palestinienne à Saint-Denis

Cette manifestation pro-palestinienne soutenue par LFI est prévue jeudi 14 novembre à 18 heures, pour protester contre le match de Ligue des nations France-Israël au Stade de France. Le lieu doit encore être précisé et annoncé par les organisateurs, "plutôt place du Front Populaire" soit un peu plus éloigné du Stade de France car il y a "des risques de troubles à l'ordre public", indique le préfet de police de Paris. "Cette manifestation ne m'inquiète pas plus que ça, c'est un rassemblement, les gens ne peuvent pas déambuler et si ça devait être le cas, nous nous y opposerons", précise Laurent Nuñez.

Explosion des actes antisémites

Les actes antisémites ont "complètement explosé" à Paris et en petite couronne (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis) depuis le 7 octobre 2023, confirme Laurent Nuñez. "Sur les dix premiers mois de l'année, on est à plus de 500 [actes antisémites]", contre "une centaine sur les dix premiers mois de 2022". Le préfet de police de Paris précise par ailleurs ce qu'il englobe dans le terme "actes antisémites" : "Les injures, les provocations, les tags et puis aussi des violences physiques, heureusement en nombre plus limité, mais on englobe tout cela."