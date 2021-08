Les talibans de retour au pouvoir en Afghanistan, la mobilisation contre le pass sanitaire... Le "8h30 franceinfo" de Laurent Jacobelli

Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 16 août 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 16 août 2021. Les talibans de retour au pouvoir en Afghanistan, mobilisation contre le pass sanitaire... Il répondait aux questions de Céline Asselot et Yannick Falt.

Afghanistan : "Il ne faut pas que l'internationale islamiste puisse conquérir des territoires"

"Certains leaders" des talibans "l'ont déjà dit : l'Afghanistan n'est pour eux qu'une étape, c'est conquérir le monde qu'ils veulent", a assuré le porte-parole du Rassemblement national (RN) après la prise de Kaboul par les talibans. Il alerte sur le risque que cela représenterait pour la France, notamment en termes d'immigration.

Pour Laurent Jacobelli, le retour des talibans, "c'est d'abord plonger un pays dans le Moyen-Age. C'est jeter 20 ans d'efforts des Américains et un peu aussi des Français à la poubelle et laisser revenir l'obscurantisme au pouvoir". Mais d'après lui, c'est aussi "un risque pour la France. Les terroristes de tout poil, les islamistes qui veulent d'ailleurs islamiser l'Europe, auront une base arrière où ils trouveront du financement, où ils trouveront de l'armement, où ils sauveront des camps d'entraînement et du refuge. Il ne faut pas que l'internationale islamiste puisse conquérir des territoires", insiste-t-il. Le porte-parole du RN a souligné la nécessité de "lutter contre ceux qui veulent à l'intérieur de notre territoire tuer des Français".

Pass sanitaire : "le gouvernement veut faire croire qu'il a un pouvoir sur les choses"

"Il y a un problème de proportion entre les mesures prises et l'atteinte aux libertés individuelles", a dénoncé Laurent Jacobelli à propos du pass sanitaire. Favorable au vaccin, il dit comprendre le mouvement anti-pass, tout en rappelant que le RN n'a pas appelé à manifester.

Avec le pass sanitaire, "vous pouvez continuer à transmettre le virus et donc dans un même lieu entrent des gens qui peuvent transmettre le virus et des gens qui sont testés et qui n'ont pas encore le virus. Vous vous rendez compte comment ça peut être dangereux". Le porte-parole du RN estime qu'avec ce pass, "le gouvernement veut montrer qu'il est puissant, veut faire croire qu'il a un pouvoir sur les choses, quitte à faire preuve d'une force caricaturale, autoritaire et très franchement inutile", alors qu'il est "faible sur tout le reste".

