Les révélations sur le logiciel espion Pegasus, la loi sanitaire validée en Conseil des ministres... Le "8h30 franceinfo" d'Adrien Quatennens

Adrien Quatennens, député La France insoumise du Nord, était l'invité de franceinfo le 20 juillet 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de La France insoumise, était l'invité du "8h30 franceinfo" du mardi 20 juillet 2021. Les révélations sur le logiciel espion Pegasus, la loi sanitaire à l'Assemblée nationale, la mise en examen d'Eric Dupond-Moretti... Il répond aux questions de Marie Bernardeau et Jean-Jérôme Bertolus.

Projet Pegasus : "Si tout cela est vérifié, James Bond peut aller se rhabiller !"

"C'est un scandale absolu", a réagi Adrien Quatennens après les révélations sur l'espionnage à l'échelle mondiale de militants et de journalistes au moyen du logiciel Pegasus, conçu par l'entreprise israélienne NSO Group. "C'est de l'espionnage massif, si tout cela est vérifié, James Bond peut aller se rhabiller !", a t-il ajouté. L'État français n'a pas acheté le logiciel d'espionnage en question, mais "était-on au courant que certains compatriotes, parmi lesquels des journalistes, des avocats, des politiques étaient espionnés?", s'est aussi interrogé le député de La France insoumise.





Covid-19 : "Le pass sanitaire va provoquer une société de contrôle généralisé"

Alors que le projet de loi comportant les nouvelles mesures anti-Covid19 a été adopté lundi au Conseil des ministres, M. Quatennens a dénoncé un pass sanitaire qui va, "en quelque sorte, provoquer une société de contrôle généralisé". Selon lui, "la vaccination fait partie de la solution" et "évidemment, on doit tendre vers 100% de vaccination chez les publics les plus fragiles", mais "on ne peut pas se résoudre à faire du vaccin la seule solution", a t-il aussi ajouté.