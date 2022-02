Les "convois de la liberté", le nucléaire, la crise en Ukraine... Le 8h30 franceinfo d'Adrien Quatennens

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus

Le député du Nord et coordinateur de La France insoumise, a notamment réagi au mouvement de contestation des mesures sanitaires au Canada, alors que des opposants au pass vaccinal appellent à faire de même samedi en France.

Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de La France insoumise, était, mercredi 9 février, l’invité du 8h30 franceinfo. Il répondait aux questions de Sahlia Brakhlia et Marc Fauvelle.

Pass vaccinal : la France insoumise soutient les "convois de la liberté"

Des milliers d'opposants au pass vaccinal ont annoncé, sur les réseaux sociaux, leur intention de participer à une action citoyenne prévue samedi et inspirée par celle des routiers canadiens. "Évidemment", La France insoumise soutient les "convois de la liberté", a assuré le député du Nord et coordinateur du mouvement, Adrien Quatennens. "Il faut abroger maintenant le pass vaccinal et en finir avec toutes ces mesures liberticides qui n'ont pas d'efficacité", a-t-il assuré.

Si des militants de La France insoumise "souhaitent y aller, je les encourage à y aller", a-t-il insisté, rappelant qu'au-delà de la contestation du pass vaccinal, "il y a des revendications qui sont liées aux autres problématiques, notamment celle du pouvoir d'achat".

Nucléaire : "Si on devait le relancer, on en prend pour des générations"

"Le parc nucléaire français arrive à obsolescence. Il a été programmé pour quelques décennies et on arrive au bout, juge le député LFI du Nord. Ce n'est pas un choix idéologique qu'il faut prendre", alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à faire des annonces sur le sujet jeudi à Belfort

La France insoumise veut "planifier une sortie du nucléaire""Personne ne dit qu'un pays comme la France, qui a mis tous ses œufs dans le même panier, peut en sortir en claquant des doigts. Il faut le décider politiquement. Il faut miser à fond sur les énergies renouvelables, a expliqué Adrien Quatennens.

Ukraine : "La diplomatie française passe encore pour la cinquième roue du carrosse"

"La question de savoir si Emmanuel Macron n'a pas été en quelque sorte dupé, trahi par nos principaux alliés, se pose", a fait valoir le député du Nord après la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à Moscou, sur fond de crise ukrainienne "La diplomatie française passe encore pour la cinquième roue du carrosse" , a-t-il jugé.

"Si ça dysfonctionne, si on a cette impression d'une diplomatie rabougrie qui se prend les pieds dans le tapis, c'est parce qu'Emmanuel Macron est pris en étau dans des contradictions, a poursuivi Adrien Quatennens. D'un côté, la volonté affichée de contribuer à la désescalade, mais de l'autre, les déclarations sur la puissance européenne qu'il veut monter, alignée à l'Otan".