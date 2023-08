La situation au Niger après le coup d'État et le risque d'embrasement dans la région... Le "8h30 franceinfo" du jeudi 10 août 2023

Niagalé Bagayoko, politologue, et Seidik Abba, écrivain nigérien, invités du "8h30 franceinfo", jeudi 10 août 2023.

Niagalé Bagayoko, politologue et spécialiste des questions de sécurité en Afrique de l’Ouest, et Seidik Abba, écrivain nigérien et président du Centre international d’études et de réflexions sur le Sahel, étaient les invités du "8h30 franceinfo", jeudi 10 août 2023. La situation au Niger après le coup d'État du 26 juillet dernier, le rôle de la Cédéao (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest), le risque d'embrasement dans la région, la position de la France et la posture de la Russie... Ils répondent aux questions d'Agathe Mahuet et Benjamin Sportouch.

La junte nigérienne, qui a pris le pouvoir après le coup d'État du 26 juillet dernier, a nommé un gouvernement avant un nouveau sommet de la Cédéao prévu jeudi 10 août. Au sein de ce gouvernement tout juste formé, plusieurs militaires. Tandis que la Cédéao réclame de son côté le rétablissement du pouvoir civil et la libération du président Mohamed Bazoum. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit mercredi aussi "très préoccupé" par les conditions de détention du président nigérien renversé et a exigé sa libération.

Le risque d'embrasement du Sahel

L'issue du sommet de la Cédéao, crucial après l'échec de l'ultimatum lancé aux militaires, est très incertaine, explique la politologue Niagalé Bagayoko, spécialiste des questions de sécurité en Afrique de l’Ouest : “Il y a deux camps, certains sont favorables à la poursuite des négociations et d’autres sont partisans d’une intervention militaire armée.” “C’est la crédibilité de la Cédéao qui se joue”, complète Seidik Abba, écrivain nigérien et président du Centre international d’études et de réflexions sur le Sahel.

"Le risque d'embrasement dans la région est réel", estiment les deux spécialistes. “La Russie pourrait être en embuscade, mais il n’y a aucune trace de leur responsabilité dans le coup d’État”, nuance Seidik Abba sur la posture de Moscou avant d'ajouter : “Il y a une sorte de front de refus contre la Cédéao et la France qui conforte la junte dans sa stratégie jusqu'au-boutiste.”

