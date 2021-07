L'inquiétude d'une quatrième vague épidémique, la vaccination obligatoire à l'étude, la stratégie des Républicains à l'approche de la présidentielle... Le "8h30 franceinfo" de Philippe Juvin

Philippe Juvin, chef du service des urgences de l’hôpital Georges-Pompidou et maire LR de la Garenne-Colombes, était l'invité du 8h30 franceinfo le 4 juillet 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Philippe Juvin, maire LR de la Garennes-Colombes et chef des Urgences de 'hôpital Georges-Pompidou était l'invité du "8h30 franceinfo" du dimanche 4 juillet 2021, estime qu"une nouvelle vague à la rentrée" est "probable", "sauf si nous arrivons d'ici là à vacciner toute la population".

Une nouvelle vague à la rentrée est "probable"

La question se pose concernant la vaccination obligatoire pour les soignants : 30% des agents de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ne sont pas vaccinés. "Dans le service à l’hôpital Georges-Pompidou, la quasi-totalité des médecins sont vaccinés et 30 à 40% des paramédicaux ne le sont pas" selon Philippe Juvin qui explique ce phénomène "par les mêmes mécanismes qui font qu'il y a des médecins qui fument alors qu'on sait que c'est dangereux, par les mêmes mécanismes qui font que nous avons chaque année des épidémies de grippe dans les Ehpad, alors que le vaccin est un vaccin robuste connu depuis des années. Les soignants sont un peu comme tous les Français. Certes, ils ont en théorie un niveau de culture scientifique plus important, mais ils sont méfiants. Donc, il faut aller vers eux et les persuader".

Pour le chef du service des Urgences de l’hôpital Georges-Pompidou, les soignants doivent "protéger" leurs patients. "Il est évident qu'il y a une obligation morale" à se faire vacciner. Le vaccin pour l'hépatite B est d'ailleurs déjà obligatoire pour les soignants. Mais "comment fait-on en pratique ? Que dit-on à une infirmière ou une aide-soignante ou un médecin qui dit : 'Je ne veux pas me faire vacciner' ? On lui dit : 'Vous ne venez plus travailler' ? Nous avons déjà des difficultés dans nos services. La vaccination obligatoire est quelque chose sur lequel je crois qu'il faut que nous réfléchissions, mais il faut avant tout que nous réfléchissions sur sa mise en œuvre. Et moi, elle me paraît plus complexe qu'on veut bien le dire".

"Il n'y aurait rien de pire que de rendre obligatoire la vaccination et de ne pas arriver à faire respecter cette obligation", affirme Philippe Juvin.

"La primaire est indispensable" pour "être au second tour"

"La primaire est indispensable" pour "être au second tour" à la présidentielle, affirme le maire LR de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), Philippe Juvin, avant la réunion du bureau politique du parti Les Républicains qui a lieu mardi, réunion à laquelle il sera présent. Jean Léonetti présentera le processus de désignation du candidat de la droite pour la présidentielle.

"J'ai toujours dit que je participerai à cette primaire quand elle aura lieu", car pour Philippe Juvin : "La primaire a deux vertus : la première, évidemment, c'est de désigner un candidat. La seconde, c'est de mettre sur la table des sujets politiques, c'est un espace de débat". A cela s’ajoute le risque de multiplication des candidats à droite : "S'il n'y a pas de primaire, nous risquons d'avoir deux ou trois candidats au premier tour. Donc, par définition, mécaniquement, être éliminés du second tour. C'est pour ça que la primaire est indispensable."