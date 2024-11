L'accord UE-Mercosur provoque la colère des agriculteurs... Le "8h30 franceinfo" de Véronique Louwagie

Véronique Louwagie, députée Droite Républicaine et vice-présidente de la commission des finances de l’Assemblée nationale, était, dimanche 17 novembre, l'invitée du "8h30 franceinfo".L'accord UE-Mercosur provoque la colère des agriculteurs... Elle répondait aux questions de Bérengère Bonte et d'Hadrien Bect.

Accord UE-Mercosur

"Il faut engager tout un dispositif de débureaucratisation", a plaidé ce dimanche sur franceinfo la députée LR Véronique Louwagie, alors qu'un nouveau cycle de mobilisation des agriculteurs débutera lundi. "Nous avons aujourd'hui un grand nombre de normes, quelquefois avec des injonctions contradictoires", a estimé la vice-présidente de la commission des Finances de l'Assemblée.

Dans les domaines de l'environnement, de la production, de la compétitivité, "il faut, selon elle, s'engager dans un dispositif de débureaucratisation, rentrer dans une société plus de confiance plutôt que de contrôle". Moins de contrôle, tout en continuant "à protéger". La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a annoncé fin octobre un "contrôle administratif unique" sur les exploitations agricoles, pour limiter les visites à une par an et par ferme - hors contrôle fiscal, judiciaire ou du respect des arrêtés sécheresse. "Je crois que c'est très bien, ça va faciliter la tâche et la vie des acteurs", a salué la députée de l'Orne.

Moins d'un an après un mouvement de colère des agriculteurs, qui avait abouti en janvier à des blocages d'autoroutes dans tout le pays, les principaux syndicats agricoles appellent leurs troupes à manifester à nouveau lundi. Ils jugent les normes toujours aussi complexes, les revenus insuffisants et sont tous dans une opposition frontale au projet de traité de libre-échange de l'UE avec les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Bolivie, Uruguay et Paraguay). "Cet accord n'est pas admissible en l'état", a défendu Véronqiue Louwagie.

