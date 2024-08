JO de Paris 2024 : "C'est vraiment un bilan formidable pour le sport français", estime la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra

La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, était l'invitée du "8h30 franceinfo" samedi. Elle s'est félicitée du bilan sportif et organisationnel des Jeux de Paris.

La France pointe, samedi matin, à la 6e place du tableau des médailles, avec 56 médailles, dont 14 d'or, 20 d'argent et 22 de bronze. Elle se trouve derrière les Etats-Unis, la Chine, l'Australie, le Japon et la Grande-Bretagne. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, invitée du "8h30 franceinfo", répond à Agathe Mahuet et Bérengère Bonte.

"Un bilan formidable pour le sport français"

L'objectif d'Amélie Oudéa-Castéra reste celui fixé avant la compétition : que la France soit "dans le top 5" du tableau des médailles. Elle relève, cependant, un "petit point de vigilance" par rapport au record de 15 médailles d'or pour la France aux Jeux d'Atlanta de 1996 : "On avait un niveau de médailles d'or par rapport à notre total de médailles qui était excellent." Pour ces Jeux de Paris, "ça convertit un peu moins sur l'or", remarque la ministre.

"Avec les quatre finales [en sports collectifs], virtuellement, nous sommes déjà à 60 médailles, ce qui est exceptionnel, c'est 17 médailles de plus que notre record absolu qui était celui de Pékin" en 2008, poursuit la ministre, qui note une progression de 40% "absolument formidable".

Médailles aux JO "Je veux saluer la réussite éblouissante de notre pays dans les sports collectifs. Sur les 10 finales potentielles hommes et femmes, on en a six dont déjà un titre", indique Amélie Oudéa-Castéra, ministre démissionnaire des Sports et des Jeux #8h30franceinfo pic.twitter.com/nFM1DwA93A — franceinfo (@franceinfo) August 10, 2024

Les équipes de France féminines de basket et de handball, ainsi que les équipes de France masculines de basket et de volley-ball, sont sûres de décrocher une médaille puisqu'elles sont qualifiées pour les finales olympiques. La ministre mentionne aussi les espoirs de médailles en pentathlon moderne ou encore en athlétisme, avec des Français dans six finales qui ont lieu samedi soir.

Marathon pour tous : "Tout se passera bien"

"Pour le moment, on n'est pas dans la perspective" de modifier ou d'annuler le Marathon pour tous à cause de la chaleur, affirme la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Cette course doit rassembler 40 000 personnes samedi soir, alors que des températures élevées sont attendues.

"On prend toutes les mesures de prévention, d'accompagnement, d'hydratation", "tout sera fait dans les règles de l'art", assure la ministre. "Il y a beaucoup d'expérience pour manager ce type de compétition et je suis sûre que tout se passera bien", poursuit-elle.

Jeux paralympiques de Paris 2024 : "1,3 million de billets ont été vendus"

"On a déjà vendu 1,3 million de billets" pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, affirme la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Les Jeux paralympiques ont lieu du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre.

Revoir l'émission en intégralité :