Incendies en Méditerranée : "On évalue en temps réel quels sont les risques les plus importants", assure Laurence Boone écouter (26min)

La secrétaire d'État chargée de l'Europe était l'invitée du "8h30 franceinfo", vendredi 28 juillet 2023.

"L'Europe a réagi très vite et très fort", face aux incendies qui se propagent dans de nombreux pays autour de la Méditerranée, indique Laurence Boone, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée de l'Europe, invitée du "8h30 franceinfo", vendredi 28 juillet.

"On évalue en temps réel quels sont les risques les plus importants et là où il faut arriver en priorité", détaille-t-elle, notamment grâce au "satellite européen (Copernicus, le programme d’observation de la Terre de l’Union européenne), qui permet de repérer l'intensité des feux de forêts. C'est ce qu'il s'est passé l'année où l'Europe entière est venue en Gironde."

La solidarité face aux incendies "ne suffit pas"

Laurence Boone rappelle le dispositif mis en place : "Il y a 24 Canadair aujourd'hui actifs dans l'Union européenne et on en a commandé 22 qui doivent être produits d'ici à 2030" pour faire face aux feux, a-t-elle détaillé. Ces Canadair sont dispatchés dans plusieurs pays européens.

"Parce qu'il y a la solidarité européenne, parce qu'on raisonne à 27 et qu'on est toujours là où c'est le plus dangereux, oui, on est le plus efficace et le plus à même de combattre ces feux", assure la ministre, qui estime néanmoins que cela "ne suffit pas" : "Il faut absolument qu'on mette en place tous les outils de transition énergétique (...) Jacques Chirac disait 'notre maison brûle et nous regardons ailleurs', je vais vous dire 'la maison brûle, nous ne pouvons pas regarder ailleurs'."

-----------------------------

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du vendredi 28 juillet 2023 :