Hausses d'impôts, non-remplacement des fonctionnaires, motion de censure... Le "8h30 franceinfo" de Carole Delga

Carole Delga, présidente de la région Occitanie et présidente de Régions de France, était l'invitée du "8h30 franceinfo", vendredi 4 octobre 2024. Budget 2025, emplois dans la fonction publique, possible censure du gouvernement... Elle répondait aux questions de Bérengère Bonte et Hadrien Bect.

Budget : "Il est indispensable d'avoir une taxation des superprofits"

Carole Delga "valide le principe d'avoir une imposition plus juste" comme le propose le Premier ministre de droite. "Le principe répond à ce que nous demandions, avoir un impôt plus juste", ajoute la socialiste. "Il est indispensable d'avoir une taxation des superprofits, et des plus riches", estime Carole Delga.

Carole Delga attend toutefois des "détails des simulations". L'élue de gauche demande "plus de justice fiscale" et "plus de recettes" après des "années de macronisme qui ont vu la dette filer".

Non-remplacement des fonctionnaires : "notre pays en a besoin"

"On ne peut pas stigmatiser les fonctionnaires", réagit Carole Delga après l'annonce du Premier ministre jeudi soir que tous les fonctionnaires ne pourront pas être remplacés. "Notre pays a besoin des fonctionnaires", martèle Carole Delga, "les services publics en France, c'est ce qui permet à la République de tenir debout".

La présidente de région demande aussi "plus de moyens pour les collectivités", avec plus de décentralisation. "Dire que les collectivités gèrent mal, c'est faux !", s'insurge-t-elle.

"Il faut censurer" le gouvernement la semaine prochaine

"Il faut censurer", le gouvernement de Michel Barnier, selon Carole Delga, "parce qu'il faut censurer la décision du président de la République de ne pas respecter le vote des Français".

La présidente socialiste de la région Occitanie estime que "ce qu'il s'est passé en France" est "très grave pour la démocratie" et reproche au Président de "ne pas avoir mis une personnalité de gauche au gouvernement". Mais avec 193 députés Nouveau Front populaire, il manque 96 voix pour que le gouvernement soit censuré.