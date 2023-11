Guerre Israël-Hamas : l'offensive israélienne, le piège tendu par le Hamas et la situation des civils de Gaza... Le "8h30 franceinfo" de Guillaume Ancel

L'ancien officier de l'armée française était l'invité de franceinfo le 2 novembre 2023, il répondait à Agathe Lambret et Jean-Rémi Baudot

Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française était l'invité du "8h30 franceinfo" du 2 novembre 2023. Offensive Israélienne, objectifs du Hamas et situation des civils, il répondait à Agathe Lambret et Jean-Rémi Baudot

Les buts de guerre de l'armée israélienne "ne sont pas clairs"

Alors qu'Israël promettait une offensive terrestre massive, elle traîne finalement en longueur, pour des raisons stratégiques selon Guillaume Ancel sur franceinfo ce jeudi : "Il y a quelque chose de beaucoup plus incertain qu’au départ. Dans les premiers jours qui ont suivi l’attaque bestiale du Hamas, on voyait que l’armée israélienne avait été mandatée par le gouvernement Nétanyahou pour faire un raz-de-marée sur la bande de Gaza. Et puis, au fur et à mesure, l’offensive ne s’est déclenchée que trois semaines après. On voit que l’armée israélienne est prudente, car ses buts de guerre ne sont pas clairs".

Les bombardements sur Jabaliya, "illustration du piège tendu par le Hamas"

Après le bombardement par Israël d'un camp de réfugiés à Gaza, l'armée israélienne se félicite de la mort de l'un des responsables de l'attaque du Hamas, alors que la communauté internationale se montre inquiète du sort des civils. Un avis partagé par Guillaume Ancel : "C'est l'illustration du piège tendu par le Hamas à Israël. Ils installent un centre de commandement au milieu d'un centre de réfugiés, c'est délirant, c'est bestial, mais on ne peut pas attendre moins du Hamas. En revanche, pour détruire ce centre, Israël utilise une bombe de 250 kg dans une zone très peuplée. C'est au minimum 50 morts. Ils tuent un officier, qui sera immédiatement remplacé, et pour chaque membre du Hamas tué, dix civils le sont également. Ce n'est pas acceptable."

"Le siège de Gaza commence à faire plus de victimes que la guerre elle-même"

Selon l'ancien officier de l'armée française, la situation des civils à Gaza est "catastrophique". Le principal problème pour lui est qu’"il y a des morts dans la bande de Gaza qui ne sont pas liés à la guerre, mais au siège. Ce sont des blessés ou des malades qui meurent, des enfants frappés de malnutrition. Le siège de Gaza commence à faire plus de victimes que la guerre elle-même. Et ce sont uniquement des civils."

Retrouvez l'interview en intégralité ici :