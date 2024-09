Guerre en Ukraine, usage des missiles à longue portée... le 8h30 franceinfo de Jean-Paul Paloméros

Jean-Paul Paloméros était l'invité du "8h30 franceinfo",jeudi 12 septembre, pour évoquer la guerre en Ukraine, mais aussi de celle à Gaza entre Israël et le Hamas. L'ancien chef d'état-major de l'armée de l'Air et ancien commandeur suprême de l'Otan répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

La dépendance de l'Ukraine à ses alliés

"Quand on choisit une stratégie, il faut se donner les moyens. Là, ce sont les pays occidentaux qui doivent donner à l’Ukraine les moyens de sa stratégie", assure le général Jean-Paul Palomeros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'Air et ancien commandeur suprême de l'Otan. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue britannique David Lammy ont promis mercredi depuis Kiev de répondre "d'urgence" aux demandes de l'Ukraine, qui réclame notamment de pouvoir frapper le territoire russe en profondeur avec des missiles occidentaux.

"Il y a une urgence", selon l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. "Chaque jour, l'Ukraine subit les assauts russes, que ce soit sur le front, mais aussi dans la profondeur, dans toutes les villes", a-t-il pointé. "On va doucement vers trois ans de guerre et il y a un moment donné où le moral, les infrastructures, l'économie, la vie du pays sont en danger", ajoute le général. Par conséquent, Kiev, "pour reprendre l'ascendant" réclame incessamment l'autorisation de frapper des cibles en Russie à l'aide des missiles longue portée fournis par les Occidentaux. Les Ukrainiens "sentent bien que la seule solution, c'est l'attaque : la meilleure défense, c'est l'attaque", assure-t-il. "Cette offensive, à mon sens, elle rentre dans une grande stratégie de M. Zelensky qu'il a prévue de dérouler d'ici la fin de l'année et qui vise à changer la donne", analyse-t-il.

La cobelligérance "passée de mode"

Alors que la Russie dit qu'elle considérera les États-Unis et leurs alliés comme des cobelligérants s'ils permettent à l'Ukraine d'utiliser des missiles à longue portée contre son territoire, le général Jean-Paul Palomeros rappelle qu'"on est en guerre". Une "évidence", selon lui. "La cobelligérante est passée de mode (…), quand on fournit des armements, on est partie prenante à la guerre", estime-t-il. Si Moscou continue "d'agiter la menace nucléaire", il s'agit d'une "équation stratégique, politique" mais "monsieur Poutine ne doit plus faire peur, il a utilisé à peu près tous les moyens de la violence qui sont à sa disposition", juge-t-il. "On a du mal à voir, primo, quelle serait l'intérêt de Vladimir Poutine d'utiliser des armes nucléaires et, secundo, il portera une responsabilité terrible dans l'histoire de l'humanité", fait observer l'ancien chef d'état-major. "Il faut au contraire donner aux Ukrainiens les moyens en les contrôlant", poursuit-il, considérant que Kiev a "toujours été très fiable dans ses relations avec les Occidentaux". "Il y a un contrat de confiance si vous voulez" entre l'Ukraine et ses alliés occidentaux, a ajouté lé général.

--------------

L'intégralité de l'interview est à retrouver ici :