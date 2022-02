Guerre en Ukraine et gaz russe... Le 8h30 franceinfo de Yannick Jadot

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus

Yannick Jadot, candidat à la présidentielle du parti Europe Ecologie-Les Verts (EELV) était l'invité du "8h30 franceinfo", le lundi 28 février. Il est revenu en grande partie sur la guerre en Ukraine.

"Il faut aider les Ukrainiens "

L'Union européenne va débloquer 450 millions d'euros pour acheter des armes destinées aux forces armées ukrainiennes. Pour le candidat écologiste à l'élection présidentielle, "il faut aider les Ukrainiens qui se battent pour leur liberté, leur indépendance et la démocratie". Yannick Jadot est convaincu qu'il faut "continuer à se battre, en permanence, pour la paix et les règlements pacifiques des tensions" mais qu'à partir du moment où "Vladimir Poutine a envahi", il est "normal" et "totalement légitime" d'aider les Ukrainiens à se défendre.

Gaz russe : Jadot appelle l'Europe à investir massivement dans les énergies renouvelables

Selon Yannick Jadot, il faut se "préparer" à ce que "la Russie ferme ses exportations de gaz vis-à-vis de l'Europe". Il appelle à un "plan d'investissement massif" européen sur les économies d'énergies, en insistant sur la nécessité de "sortir de la dépendance aux énergies fossiles".

"Il va y avoir des coûts pour notre économie, des coûts potentiels pour les Français et les Françaises", estime le candidat EELV à la présidentielle. "On a vu notre vulnérabilité sur la santé, on voit aujourd'hui notre vulnérabilité sur l'énergie", poursuit Yannick Jadot, considérant que "s'il y a un moment où l'on doit repenser notre modèle, c'est maintenant".

