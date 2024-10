Guerre au Proche-Orient, budget... Le "8h30 franceinfo" de Jean-René Cazeneuve

Jean-René Cazeneuve, député Ensemble pour la République du Gers, était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 6 octobre 2024. Guerre au Proche-Orient, budget... Il répond aux questions de Hadrien Bect et Bérengère Bonte.

Proche-Orient : "On n'a jamais remis en cause le droit d'Israël à se défendre"

"On n'a jamais remis en cause le droit d'Israël à se défendre", soutient Jean-René Cazeneuve, député Ensemble pour la République, après les propos d'Emmanuel Macron, samedi 5 octobre, appelant à ne plus livrer d'armes servant à Gaza à l'État hébreu, deux jours avant les commémorations du 7 octobre. "Ce que dit le président de la République, c'est qu'il faut à terme trouver une solution diplomatique. Il faut arriver à un cessez-le-feu", défend le député du camp présidentiel, après la réaction vive de Benyamin Netanyahou."Honte à vous" , a lancé le Premier ministre israélien à Emmanuel Macron hier soir.

"La France ne livre pas d'armes à Israël", affirme le député. "La déclaration du président de la République ne nous concerne pas", assure Jean-René Cazeneuve, "c'est un message qu'il envoie aux Américains". Les États-Unis sont le plus gros fournisseur d'armes à Israël. Toutefois, Jean-René Cazeneuve admet que ce "vœu [du Président français] a peu de chance d'être suivi d'actions concrètes" par Joe Biden.

Selon le député du Gers, Emmanuel Macron veut avant tout éviter "une spirale infernale". "La violence de la réponse d'Israël aujourd'hui crée encore plus d'animosité, crée des générations de Palestiniens qui lutteront demain ou après-demain contre Israël", prévient Jean-René Cazeneuve. Pour autant, le député EPR considère "normal" la riposte israélienne en Iran qui se prépare, après l'envoi de plus de 200 missiles balistiques contre l'État hébreu. Sur franceinfo ce dimanche, l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, a indiqué que cette riposte était "imminente".

La riposte à l’Iran se prépare : l’ambassadeur d'Israël en France Joshua Zarka "pense que c’est imminent". L’appel de Joe Biden à ne viser ni les sites nucléaires ni les champs pétrolier sera "écouté". "Est-ce que nous allons faire ce qu’il veut, c’est autre chose". pic.twitter.com/LTTJr2rbzC — franceinfo (@franceinfo) October 6, 2024

Budget : "La situation est grave"

"La situation [budgétaire] est grave", alerte le député EPR et membre de la commission des Finances Jean-René Cazeneuve, qui appelle à "maîtriser notre dépense publique", comme le demande le Premier ministre dans sa feuille de route budgétaire pour 2025 qui doit être présentée jeudi en conseil des ministres. "Nous n'avons plus de croissance", prévient Jean-René Cazeneuve rappelant que le déficit atteint plus de 6% du PIB aujourd'hui.

Mais le député du camp présidentiel se défend de tout "mensonge" sur l'état des finances publiques présentées ces dernières années. "Il n'y a pas de mensonge, mais il y a un modèle de prévision à revoir", selon lui. Jean-René Cazeneuve met en cause les modèles "utilisés par les hauts fonctionnaires de Bercy" qui "se sont trompés". Il faut aujourd'hui trouver 60 milliards d'euros pour boucler le budget de l'an prochain.

Y'a-t-il eu des erreurs de prévisions du gouvernement ? "Il n'y a pas de mensonges mais un modèle de prévisions à revoir", selon le député EPR Jean-René Cazeneuve. Les hauts fonctionnaires de Bercy "se sont clairement trompés cette année". pic.twitter.com/1ZC4kKUCEN — franceinfo (@franceinfo) October 6, 2024

Le député Ensemble pour la République assure qu'il votera le budget présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres, malgré les hausses d'impôts annoncées sur les grosses entreprises et les ménages les plus fortunés, contrairement à son collègue Gérald Darmanin. "Il faut prendre des mesures difficiles", soutient le député EPR, "mais il faut le faire là où ça va le moins impacter la croissance", plaide Jean-René Cazeneuve. Selon lui, décaler de six mois l'augmentation des pensions de retraite indexées à l'inflation est "un effort acceptable".

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du dimanche 6 octobre 2024 :