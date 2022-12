Grève des médecins généralistes, projet de loi immigration, pollution de l'air... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Laurent Jacobelli

Le porte-parole du Rassemblement national Laurent Jacobelli, député de la Moselle, répondait aux questions de Julie Marie-Leconte et Nicolas Teillard.

Grève des médecins généralistes : "On a un gouvernement sourd et aveugle qui refuse de prendre le problème à bras-le-corps"

Les médecins libéraux sont en grève. Un mouvement social qui a débuté ce lundi et doit durer jusqu’au 2 janvier. Ils réclament un doublement du prix de la consultation. "C’était probablement pas le bon moment. Mais à chaque fois, on annonce des grèves qui tombent au mouvais moment, car ce gouvernement a un problème avec le dialogue, la négociation, la stratégie et l’anticipation", a indiqué Laurent Jacobelli . Et globalement, " tous les tenants d’un service public au sens large crient au secours". Le porte-parole du Rassemblement national tacle sur franceinfo ce mardi ce "gouvernement de Shadoks", incapable de "régler les problèmes".

Attaque raciste à Paris : "Le RN est plutôt un rempart contre ce type d’action, qu’un incitateur"

"Le RN est plutôt un rempart contre ce type d’action, qu’un incitateur", a assuré Laurent Jacobelli, après la tuerie d'Enghien vendredi, à Paris, contre des Kurdes. "Nous, nous voulons une Nation unie pour éviter justement ce type d’action". Lundi, Ian Brossat, maire-adjoint PCF à Paris, a pointé du doigt sur franceinfo la "responsabilité des discours politiques violents d'extrême droite" qui poussent, selon lui, à ce genre de passage à l'acte. "Ian Brossat est à côté de la plaque", rétorque Laurent Jacobelli. Le principal suspect de cette attaque a été mis en examen et placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet.

Loi asile immigration : "On a un problème de surplus d’immigration, pas de sous-immigration"

Le projet de loi sur l'immigration doit être présenté en Conseil des ministres à la mi-janvier. Parmi les mesures phares figure la création d'un titre de séjour pour les secteurs en tension, qui manquent de main

d'œuvre, comme le bâtiment et le médico-social. "On a un problème de surplus d’immigration, pas de sous-immigration", a martelé Laurent Jacobelli. "Il faut d’abord régler le problème des 5.4 millions de chômeurs plutôt que de créer de nouvelles voies d’immigration", a-t-il poursuivi sur franceinfo.

Pollution : "Les ZFE, c’est une chasse aux pauvres"

La généralisation des ZFE (zones à faibles émissions) est prévue par la loi dans près de 43 agglomérations en France métropolitaine au 31 décembre 2024 mais des dérogations sont prévues, notamment pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants qui ne seront pas obligées de les mettre en place, sous certaines conditions. "Les ZFE, c’est une chasse aux pauvres", a dénoncé Laurent Jacobelli. "Ce qui pollue le plus en France, c’est la nouvelle politique énergétique du gouvernement. Cette folie anti-nucléaire coûte aujourd’hui beaucoup de pollution carbonée à la France", a-t-il ajouté.