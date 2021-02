Gestion du Covid-19 par l'État, dividendes des entreprises, parité hommes-femmes... Le "8h30 franceinfo" de Maurice Lévy

Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 17 février 2021. Gestion du Covid par l'État, dividendes des entreprises en crise... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Maurice Lévy a d'abord été interrogé sur franceinfo sur les aides accordées par l'Etat aux entreprises pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. "Je pense que le gouvernement a été formidable sur l'ouverture des caisses et la possibilité d'aider quasiment tous les secteurs" économiques, a déclaré le président du conseil de surveillance de Publicis.

Il estime ces aides justifiées pour "des entreprises qui sont dans un état désespéré, les compagnies aériennes, l'hôtellerie-restauration etc. Il faut véritablement mettre les moyens". En revanche, Maurice Lévy constate que "des tas d'entreprises se portent plutôt bien, font de très bon parcours. Il n'est pas utile de les soutenir ou de les aider", estime l'homme d'affaires.

Maurice Lévy donne l'exemple de Publicis, l'entreprise dont il a été le PDG avant d'en présider le conseil de surveillance.

Nous avions droit à un PGE [prêt garanti par l'Etat], nous avions droit au chômage. Nous avons mis plus de 1 000 personnes pendant un certain temps au chômage partiel et nous n'avons pas demandé l'aide de l'Etat.