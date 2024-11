Généralisation du dépôt de plainte à l'hôpital, aide universelle d'urgence... Le "8h30 franceinfo" de Salima Saa

Salima Saa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes était l’invitée du “8h30 franceinfo”, lundi 25 novembre 2024 en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Augmentation du budget de l'aide universelle d'urgence, l'inscription de la notion de consentement dans la définition du viol... Elle répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Généralisation du dépôt de plainte à l'hôpital

Le Premier ministre "annoncera officiellement" lundi 25 novembre, dans l'après-midi, la généralisation du dépôt de plainte à l'hôpital "d'ici la fin 2025", annonce Salima Saa. Ces dépôts de plainte seront possibles dans les hôpitaux qui sont "dotés d'un service d'urgence ou d'un service gynécologique", soit "377 hôpitaux en France".

🔴 Dépôt de plainte à l'hôpital ➡️ "On propose d'étendre ce dispositif pour faire en sorte que, d'ici la fin de l'année 2025, tous les hôpitaux qui sont dotés d'un service d'urgence et d'un service gynécologique [puissent recueillir les plaintes]", affirme Salima Saa. pic.twitter.com/RSZQ8kEpPz — franceinfo (@franceinfo) November 25, 2024

"N'hésitez pas à franchir la porte d'un hôpital, et la porte d'un commissariat", lance la secrétaire d'État à l'adresse des femmes victimes, "on est là pour vous accueillir, pour vous accompagner". Michel Barnier se déplacera à la Maison des femmes de l'Hôtel Dieu à Paris à 14 heures, accompagnée de la secrétaire d'État Salima Saa.

L'aide universelle d'urgence va passer de 13 à 20 millions d'euros

"Tout le gouvernement est mobilisé sur l'action et l'accompagnement des femmes pour lutter contre les violences faites aux femmes", assure Salima Saa. "Nous avons obtenu une augmentation de 10 % du budget consacré au secrétariat d'État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, (…) spécifiquement une augmentation de l'aide universelle d'urgence, on passe de 13 à 20 millions d'euros", souligne-t-elle. "L'année dernière, 33 000 femmes" ont pu bénéficier de cette aide universelle d'urgence pour "quitter leur foyer", "faire face aux premiers frais, nourrir les enfants, prendre une chambre", précise Salima Saa.

🔴 Journée contre les violences faites aux femmes ➡️ "C'est vraiment un enjeu crucial pour le gouvernement. C'est une priorité ", dit Salima Saa, secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes. pic.twitter.com/766Aumhb3g — franceinfo (@franceinfo) November 25, 2024

"C'est vraiment un enjeu crucial pour le gouvernement", insiste-t-elle, "c'est une priorité", rappelant ce qui a déjà été mis en place avec les bracelets anti-rapprochements. Salima Saa souhaite aussi "déployer encore plus" le numéro d'urgence 39 19, notamment dans les territoires d'outre-mer. En moyenne, 217 000 femmes sont victimes de viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles chaque année.

"Il est nécessaire d'introduire la notion de consentement" à la définition du viol

En France, le viol est constitué quand un acte de pénétration sexuelle a été commis sous la menace, la contrainte, la surprise ou la violence. Désormais, il y a une réflexion sur l'idée d'introduire la notion de consentement. La position du gouvernement sur ce sujet n'est pas claire. Le garde des Sceaux Didier Migaud se dit "ouvert" à l'inscription de cette notion de consentement pour définir le viol.

🔴 Journée contre les violences faites aux femmes - le consentement ➡️ "C'est un sujet extrêmement sensible et sérieux. Je pense qu'il est nécessaire de modifier le code pénal et d'y introduire cette notion", dit Salima Saa. pic.twitter.com/5mn9RSYibU — franceinfo (@franceinfo) November 25, 2024

"C'est un sujet extrêmement sensible et sérieux. On ne peut pas le faire dans la précipitation mais, oui, je pense qu'il est nécessaire de modifier le Code pénal et d'y introduire cette notion. Maintenant, comme on l'écrit ? C'est le travail que nous faisons et que nous prendrons le temps de faire", explique Salima Saa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes.