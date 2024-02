"Folie totale" des mesures pour les agriculteurs et grève des enseignants... Le 8h30 franceinfo de Clémentine Autain

Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, était l'invitée du 8h30 franceinfo du vendredi 2 février 2024. Elle répondait aux questions d'Agathe Lambret et Jean-Rémi Baudot.

Mesures pour les agriculteurs : c'est de "la folie totale sur le plan écologique"

Clémentine Autain, déplore la mise en "pause" du plan Ecophyto, visant à réduire l'usage des pesticides. "C'est de "la folie totale sur le plan écologique", selon la députée insoumise. Ce plan cristallise la colère des producteurs de grandes cultures. Les syndicats majoritaires FNSEA et Jeune agriculteurs demandaient un moratoire. Le gouvernement "répond à la logique de la FNSEA mais pas à l'intérêt de la majorité des paysans et pas à l'intérêt des Français pour leur santé", regrette Clémentine Autain. L'élue tient à souligner que les agriculteurs sont les "premières victimes des pesticides". Elle estime également que le gouvernement manque d'ambition pour soutenir la filière bio. Le Premier ministre a annoncé une aide d'urgence de 50 millions d'euros. "Vous croyez qu'on va la sauver comme ça ?", rétorque. "Or, la responsabilité de la puissance publique, c'est d’investir dans le bio, dans la relocalisation de l'économie et donc de notre agriculture."

Crise des services publics et grève des enseignants : "La macronie devient un agent des intérêts privés et un destructeur de l'esprit public"

La députée de Seine-Saint-Denis accuse "la macronie" de devenir "un agent des intérêts privés et un destructeur de l'esprit public". Elle dénonce "la destruction patiente de tous les services publics", survenue, selon elle, depuis "des décennies mais accélérée par la macronie". Clémentine Autain appelle ainsi l'exécutif à suivre l'adage énoncé par le Premier ministre Gabriel Attal lors de sa déclaration de politique générale pour annoncer la création de travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs délinquants à savoir : "Tu casses, tu répares ; tu salis, tu nettoies". Le gouvernement "détruit l'hôpital, il reconstruit ; il détruit l'école, il reconstruit ; il détruit nos transports publics, il les reconstruit", lance Clémentine Autain. Elle déplore ainsi "un appauvrissement généralisé de tous les agents. (...) On a besoin de l'équivalent d'un plan Marshall, de quelque chose de très fort pour remettre debout l'Éducation nationale, nos hôpitaux et nos transports", soutient la députée insoumise.