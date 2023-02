Emmanuel Macron et la réforme des retraites, guerre en Ukraine... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Thierry Mariani

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous

L'eurodéputé du Rassemblement national Thierry Mariani était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 21 février 2023.

Thierry Mariani, député européen du Rassemblement national, était l'invité du 8h30 franceinfo, mardi 21 février 2023. Emmanuel Macron et la réforme des retraites, guerre en Ukraine... Il répondait aux questions de Neila Latrous et Lorrain Sénéchal.

Emmanuel Macron à Rungis : "Un exercice de com"

L'eurodéputé RN qualifie le déplacement d'Emmanuel Macron à Rungis "d'exercice de com". "Une fois qu’on a rendu hommage à cette France qui se lève tôt, il faut mettre les actes en concordance avec les mots", estime Thierry Mariani. Emmanuel Macron est arrivé à 5h mardi matin, à Rungis. Lors de cette visite, le président de la République a dit à propos de la réforme des retraites s’en remettre "au bon sens des Français" en maintenant le fait qu’il faut, selui lui, "travailler un peu plus longtemps".

Emmanuel Macron essaie de "rectifier ses erreurs"

Alors que le chef de l'Etat a dit vouloir tenir compte "des différences", des carrières longues aux métiers pénibles, pour Thierry Mariani, il y a une contradiction dans le discours d'Emmanuel Macron : "Rappelez-moi qui, à son arrivée au pouvoir, a supprimé quatre critères de pénibilité. Ce n'est pas un certain Macron ?", ironise-t-il. À l'entendre, "le Macron premier mandat a passé son temps à faire des erreurs". Des erreurs que tente de "rectifier le Macron second mandat". L'eurodéputé défend "la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler plus tôt".

Carburant : un geste des groupes pétroliers "serait logique"

"Ce serait quand même logique que les sociétés fassent un geste", a déclaré Thierry Mariani alors que le président de la République a mis un coup de pression mardi matin aux compagnies pétrolières pour qu'elles fassent une nouvelle ristourne sur le prix du carburant. "Il y a quand même un certain malaise quand on voit les profits de certaines sociétés pendant cette période de crise", a-t-il estimé, dénonçant les "formalités lourdes" pour obtenir le chèque carburant de 100 euros destiné aux automobilistes les plus modestes. Il prône plutôt "l'abaissement des taxes" comme le proposait Marine Le Pen pendant sa campagne présidentielle.

Ukraine : "Cette guerre n'est pas la nôtre"

"On a intérêt à avoir de bons rapports avec la Russie. Cette guerre n'est pas la nôtre", a estimé Thierry Mariani. Emmanuel Macron a dit vouloir "la défaite" de la Russie, mais "sans l'écraser". Volodymyr Zelensky a critiqué la position de président français, estimant qu'il perdait "son temps avec Poutine". Emmanuel Macron, "au moins, maintient un peu ce dialogue" avec le président russe, "contrairement à d'autres. Il a raison." Selon Thierry Mariani, "il vaut mieux discuter avec Vladimir Poutine, qui est quand même un chef d'État qui a de l'expérience". Un changement de politique à Moscou pourrait être plus dangereux, estime t-il, dénonçant "l'escalade complète" des pays occidentaux qui ont décidé d'armer l'Ukraine.

