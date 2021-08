Emmanuel Macron en VRP de la vaccination sur les réseaux sociaux, la présidentielle de 2022... Le "8h30 franceinfo" de Julien Odoul

Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement national, sur franceinfo le mardi 3 août 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Julien Odoul, le porte-parole du Rassemblement national, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 3 août 2021. Emmanuel Macron sur Instagram et TikTok sur la vaccination, la présidentielle de 2022... Il répondait aux questions de Céline Asselot et Yannick Falt.

Macron sur Tik Tok : "le tee-shirt ne fait pas le virologue", selon Julien Odoul

"Le tee-shirt ne fait pas le virologue, peut-être qu'il s'adresse aux jeunes" mais "il va s'adresser aux personnes âgées en charentaises ?", a ironisé Julien Odoul après l'intervention d'Emmanuel Macron lundi sur Instagram et Tik Tok. "Ce n'est pas le tee-shirt du président de la République qui le rendra plus accessible, plus jeune et plus convaincant", a-t-il poursuivi, estimant que "c'est surfait".

Dans sa vidéo, le président, en tee-shirt noir, appelle les jeunes à lui poser des questions sur la vaccination et promet d'y répondre en étant "le plus clair possible". "Ce n'est pas au président de nous apporter des éclaircissements médicaux, ce n'est pas sa fonction, ni son expertise. Lui, ce qu'il devrait faire, c'est rassembler les Français, ne pas les diviser", a commenté le porte-parole du RN.

Candidats d'extrême droite en 2022 : "À la fin, il ne restera que Marine Le Pen"

"Il y a énormément de candidats, de volontaires, il y a beaucoup de fantasmes aussi, mais à la fin il ne restera que Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen est la seule candidate du peuple de France", a estimé Julien Odoul concernant la multiplication des candidats de l'extrême droite à la présidentielle 2022.

"Marine Le Pen est la seule qui incarne l'alternance à Emmanuel Macron et d'ailleurs les Français la connaissent bien, ils connaissent son courage, sa résilience, ils connaissent aussi ses prises de position", a-t-il poursuivi. Selon lui, elle est "la seule en capacité de gagner face à Emmanuel Macron".

