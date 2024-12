Dépôt de motions de censure, succesion de Michel Barnier... Le "8h30 franceinfo" de Marine Tondelier et Lucie Castets

Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes et Lucie Castets, candidate au poste de Première ministre du NFP étaient les invitées du "8h30 franceinfo", mardi 3 décembre. Elles répondaient aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

"La censure et le déshonneur"

"Il aura la censure et le déshonneur", promet Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Écologistes, après le dépôt de deux motions de censure contre le gouvernement de Michel Barnier, alors que celui-ci a annoncé utiliser l'article 49.3 sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

"On n'en attendait pas beaucoup sur le fond", a rappelé la patronne des Écologistes, à propos du Premier ministre, qui a "mené une politique injuste". "Ils se sont mis dans les mains de Marine Le Pen", cingle Marine Tondelier, estimant que "quand on se met entre les mains du Rassemblement national, on finit toujours par leur servir de paillasson".

"Ne disons pas que si cette motion de censure est votée, tout va s'effondrer : c'est si elle n'est pas votée que ça continuera", ajoute Marine Tondelier, dénonçant le "budget atroce" que Michel Barnier propose, "le pire pour les collectivités territoriales de l'histoire des budgets de l'État". "Il propose de dérembourser nos médicaments, de sabrer les services publics", énumére-t-elle. Or, "ce qu'on nous explique maintenant, c'est qu'on n'a pas le choix, car si on ne vote pas, les fonctionnaires ne seront plus payés et rien ne va fonctionner, et peut-être même que le Père Noël annulera sa tournée", ironise-t-elle. "Ça s'effondre déjà et c'est leur bilan, c'est leur politique, qui nous a conduit là", a-t-elle rétorqué.

Quel avenir après une censure ?

Lucie Castets estime qu'"on ne peut pas construire un accord de gouvernement, un socle gouvernemental, avec un camp macroniste avec qui on ne partage pas un projet politique". La haute-fonctionnaire, économiste, désignée candidate du Nouveau Front populaire au poste de Premier Ministre était interrogée sur la chute possible du gouvernement Barnier et la suite. Elle confirme la volonté du Nouveau Front populaire de gouverner grâce à des accords "texte par texte". Mais intégrer des macronistes au sein du gouvernement n'est "ni réaliste, ni souhaitable", selon la candidate désignée du NFP pour Matignon.

Quant à la possibilité qu'elle soit nommée pour ce poste, elle affirme qu'elle n'en "ferait absolument pas une question personnelle". Elle a cependant rappelé que cet été, elle s'est tenue "disponible". "Je me suis préparée à gouverner avec l'ensemble des forces du Nouveau Front populaire et également avec des responsables de la société civile qui ont beaucoup à apporter en termes de réflexion sur la politique publique à mener", conclut-elle.

L'interview en intégralité :