Dépistage des élèves, vaccination obligatoire des soignants... Le "8h30 franceinfo" de Yazdan Yazdanpanah

Yazdan Yazdanpanah chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 27 août 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat (Paris) et membre du Conseil scientifique, était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 27 août 2021. Dépistage des élèves, vaccination obligatoire des soignants... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Faute de vaccin pour les moins de 12 ans, "un dépistage répété des élèves"

"Il n'y aura pas de vaccin pour les moins de 12 ans avant 2022", avertit Yazdan Yazdanpanah. "Pour les moins de 12 ans, des études sont en cours pour évaluer la tolérance mais aussi l'efficacité", explique l'infectiologue. "Il est important d'avoir un dépistage répété des élèves, de ne pas attendre d'avoir des symptômes. C'est compliqué à mettre en place, tout le monde ne va pas l'accepter, mais c'est quelque chose qui va nous aider à contenir l'épidémie dans les écoles", insiste-t-il, à quelques jours de la rentrée scolaire.

"Dans cette population-là, le virus va circuler donc il est extrêmement important de rappeler les gestes barrières. Dans les classes et à la cantine c'est extrêmement important et il y a un certain nombre de mesures à garder", ajoute le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat.

"D'accord avec des mesures assez fortes pour les personnels" non vaccinés

Le Premier ministre Jean Castex a confirmé le 26 août que des sanctions seront rendues dès le 15 septembre pour les soignants non vaccinés. "Je suis d'accord avec des mesures assez fortes pour les personnels soignants" qui ne seraient pas vaccinés, réagit Yazdan Yazdanpanah.

Le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat "espère" que tous seront vaccinés d'ici le 15 septembre. "Je pense qu'il faut continuer à faire de la pédagogie et on a beaucoup avancé. Après, je le dis à des gens qui travaillent : si on n'est pas vacciné, on risque de transmettre à nos patients et on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit."

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du vendredi 27 août 2021 :