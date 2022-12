Coupe du monde 2022 : "Le sport est politique, évidemment !", souligne l'historien Fabien Archambault

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous

Fabien Archambault, professeur d’histoire contemporaine et spécialiste de l’histoire des cultures sportives et politiques, était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 18 décembre 2022. Il répondait aux questions de Lorrain Sénéchal et Neila Latrous.

Finale France-Argentine : la France, "équipe des riches" pour le reste du monde

La France affronte ce dimanche l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022 et beaucoup de pays croiseront les doigts pour que les Bleus perdent, selon Fabien Archambault. Car la France représente le "pays du Nord", selon lui. "Spontanément, ça compte. Le reste du monde sera pour l'équipe qui n'est pas européenne, car l'équipe européenne est l'équipe des riches". Le maître de conférences en histoire contemporaine rappelle que "ce sont les pays sud-américains, l'Uruguay, l'Argentine, le Brésil, qui ont créé cette Coupe du monde en forçant les Européens à venir de temps en temps en Amérique du Sud pour pouvoir les battre, pour pouvoir s'affirmer sur la scène internationale".

Forme actuelle de l'équipe de France : "Ça remonte aux années 70"

La France, tenante du titre, va jouer aussi sa quatrième finale de Coupe du monde de football depuis 1998. Cette forme actuelle de la sélection française "remonte à la politique de formation des clubs qui a été mise en place dans les années 70, sous l'impulsion de Philippe Séguin" (ex-ministre et conseiller du secrétaire d'État aux Sports de l'époque, Joseph Comiti), affirme Fabien Archambault. "Parce que le football professionnel français n'allait pas bien jusqu'aux années 60. Les joueurs étaient des personnes issues des milieux populaires. Généralement, un ouvrier refusait de devenir footballeur professionnel pour rester à l'usine parce qu'on avait un salaire un peu moins bon, mais c'était beaucoup plus sûr".

Boycott du Mondial : "Le sport est politique, évidemment"

Le non-boycott des joueurs, des supporters français et des personnalités politiques n'a pas surpris le maître de conférences en histoire contemporaine. "C'est un produit culturel qui s'est imposé dans la culture de masse mondialisée comme l'événement sportif par excellence. Cette force-là est plus forte qu'une campagne de boycottage qui, en plus, était très mal coordonnée."

"Le sport est politique, évidemment", assure Fabien Archambault. "Ce qu’Emmanuel Macron voulait dire, c’était de ne pas faire de la politique politicienne, mais c'est ce qu'il fait finalement", en se rendant au Qatar. "Le président de la République qui se déplace à la Coupe du monde, c’est évidemment un acte politique". Cependant, par rapport aux Jeux olympiques par exemple, la "Coupe du monde a toujours été moins politisée", précise l'écrivain, où une course aux médailles est organisée depuis 1952, "quand l'URSS est rentrée dans le mouvement olympique".

