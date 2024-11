COP29, Marc Bloch au Panthéon, motion de censure... Le "8h30 franceinfo" de Philippe Balllard

Philippe Balllard, député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement national, était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 24 novembre 2024. COP29, Marc Bloch au Panthéon, motion de censure... Il répondait aux questions d'Hadrien Bect et Bérangère Bonte.

COP29 : "Oui à une solidarité, mais partagée équitablement"

Les pays développés se sont engagés, ce dimanche à Bakou (Azerbaïdjan) à financer, à hauteur de 300 milliards de dollars par an, les pays pauvres menacés par le changement climatique, au terme d'une chaotique conférence de l'ONU dont le monde en développement repart déçu. "Ceux qui polluent le plus devraient payer le plus", réagit Philippe Ballard, qui ne voit "pas de raison" de sortir de l'accord de Paris comme souhaite le faire Donald Trump.

Marc Bloch au Panthéon : "On respecte évidement la volonté de la famille"

Emmanuel Macron a annoncé hier lors d'une cérémonie d'hommage à Strasbourg la panthéonisation de Marc Bloch, historien et figure de la résistance. Dans une lettre au président de la République, sa famille demande, au regard de son engagement, que "l'extrême droite, dans toutes ses formes, soit exclue de toute participation à la cérémonie" d'entrée au Panthéon, une volonté qui sera "évidemment respectée", assure le député de l'Oise, qui déplore qu'il n'y ait "pas d'explication" à cette décision.

La petite-fille du résistant, Suzette Bloch, et son arrière-petit-fils, Matis Bloch, écrivent au nom des ayant-droits que "l'œuvre de ce patriote convaincu est profondément antinationaliste, construite contre le roman national et la réduction de l'histoire française aux frontières nationales".

Censure du gouvernement : "En l'état actuel, c'est inévitable"

Si le gouvernement de Michel Barnier était renversé sur le budget, Emmanuel Macron "pourrait prendre ses responsabilités" et démissionner, estime le porte-parole du Rassemblement national. "Dans l'état actuel du texte, oui", les députés RN censureraient le gouvernement Barnier.

Le RN assume-t-il de faire tomber le gouvernement et le budget en fin d'année, au risque pointé par certains acteurs d'une crise financière ? "On n'est pas responsables de la situation financière du pays, et on n'est pas responsables de la situation, des choix politiques", répond Philippe Ballard.

