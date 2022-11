COP27, sécheresse, désobéissance civile, chasse, essence, ZFE et gilets jaunes...Ce qu'il faut retenir de l'interview de Christophe Béchu

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires était l'invité du "8h30 franceinfo" du mardi 15 novembre 2022. COP27, sécheresse, désobéissance civile, chasse, essence, ZFE et gilets jaunes... Il répondait aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

COP27 : "On est dans les trois, quatre à cinq ans où il faut qu'on se bouge"

"On est dans une décennie cruciale, qui détermine la situation dont l'habitabilité de la planète va se faire pour les générations qui arrivent", estime Christophe Béchu. À trois jours de la clôture de la COP27 de Charm el-Cheikh en Égypte, il "sait qu'on est dans les trois, quatre à cinq ans où il faut qu'on se bouge". "Cette COP27, c’est l’occasion de remettre le climat en haut de la pile, dans une année où on a beaucoup parlé de guerre, d’inflation et de difficultés énergétiques."

Alors qu'un engagement des pays les plus riches est attendu sur le financement des dégâts causés par le réchauffement, le ministre reconnaît "la responsabilité particulière des pays du Nord". "Il faut qu’on aide les pays du Sud à ne pas faire les choix qu’on a fait et qu’on les accompagne pour préserver leurs écosystèmes."

Désobéissance civile : "Ceux qui font ça desservent la cause écologiste"

"Ceux qui font ça desservent la cause", déclare Christophe Béchu à propos des militants écologistes qui mènent des actions de désobéissance civile. Certains s'en sont pris à des œuvres d'art, d'autres se sont collés des mains aux routes ou attachés à des poteaux de rugby pendant un match de Top 14, mais tous "provoquent l'incompréhension des Français et renvoient une image de l'écologie qui n'est pas la bonne", selon le ministre.

Sécheresse : "Nous n'aurons plus la même abondance d'eau qu'on a connu"

"Plusieurs dizaines de départements" sont toujours concernés par des restrictions d'eau, annonce mardi sur franceinfo le ministre de la Transition écologique, contre "plus de trois quart" des départements "au pire moment". De nouvelles mesures de restriction pourront d'ailleurs être prises "en décembre ou en janvier", prévient Christophe Béchu. "Le 29 juillet, j'ai signé un décret qui nous permet d'en prendre tout au long de l'année. Il faut qu'on s'habitue. Nous n'aurons plus la même abondance d'eau qu'on a connu." Le ministre Christophe Béchu rappelle avoir lancé les Assises de l'eau à la fin du mois de septembre : "Des experts réfléchissent et nous prendrons des décisions dans les toutes prochaines semaines."

Méga-bassine de Sainte-Soline : "Un rapport scientifique dit que c'est bon pour la biodiversité"

Une vingtaine de jours après la "manifestation interdite", "à laquelle participait d'ailleurs Yannick Jadot", et "qui a débouché sur 60 gendarmes blessés avec des jets de boules de pétanque ou l'usage de cocktails Molotov", Christophe Béchu note que "le chantier a repris" sur la méga-bassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres).

"À un moment, il faut qu'on choisisse : ou on écoute la science qui peut nous aider à trouver des solutions, ou on reste sur des formules et des prêts à penser." Selon lui, "l'usage d'une retenue" peut "assurer une production de proximité". "Un rapport scientifique dit que ce projet va permettre de préserver les niveaux de nappes phréatiques pendant l'été et qu'il est donc bon pour la biodiversité."

Aide à la réparation d'équipements électroniques : "L'enjeu, c'est deux millions d'appareils réparés par an"

Alors que, selon les informations de franceinfo, un bonus réparation pour les équipements électriques et électroniques sera mis en place le 15 décembre prochain, Christophe Béchu en a précisé les contours. "Il faudra s'adresser à un réparateur agréé et le montant de l'aide sera déduit de la facture", explique-t-il. "On a 500 réparateurs sur les 20 000 recherchés." Selon le ministre, "c'est un enjeu qui permet de parler d'écologie de manière positive". "On jette trop d'appareils. L'objectif, c'est d'augmenter de 20% la réparation avec des aides de 10 à 45 euros. Comme le coup de pouce pour les vélos, l'enjeu c'est deux millions d'appareils réparés par an."

Zones à faibles émissions : "Le sujet, ce n'est pas de créer des ‘gilets jaunes’"

"L'enjeu n'est pas d'emmerder les gens", assure Christophe Béchu à propos des restrictions de circulation, les Zones à faibles émissions (ZFE), qui seront mises en place dans toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants d'ici janvier 2025. "Il y a 47 000 morts de la pollution atmosphérique" par an en France, rappelle-t-il.

Alors que la réforme est critiquée pour son illisibilité entre les villes, le ministre explique avoir réuni "tous les maires" il y a "moins d'un mois". "On va travailler sur les harmonisations et sur l'accessibilité sociale." Christophe Béchu insiste : "le sujet, ce n'est pas d'aller créer des ‘gilets jaunes’, c'est de préserver la santé des Français". Concernant les contrôles et d'éventuels radars, il explique que "ce sera à chaque maire de décider".

Essence : "Que chacun regarde comment il est capable de diminuer sa consommation"

Le ministre de la Transition écologique invite les Français à "regarder comment ils sont capables de diminuer leur consommation" puisque la ristourne sur le carburant va passer de 30 à 10 centimes mercredi. "La ristourne était bonne pour le pouvoir d’achat, mais pas pour le climat." Il invite à réduire "la vitesse", faire "du covoiturage" ou à trouver "des usages alternatifs".

Chasse : un délit d'alcoolémie "avant la prochaine saison"

"Le gouvernement réfléchit de manière active" à un délit d'alcoolémie pour les chasseurs, confirme mardi sur franceinfo Christophe Béchu. Il pourra entrer en vigueur "avant la prochaine saison de chasse". "Quand on interdit de prendre le volant à plus de 0,5 (gramme d'alcool par litre de sang), ça ne semble pas absurde de demander la même chose à quelqu'un qui a un fusil chargé." Concernant d'éventuels journées sans chasse, le ministre fait plutôt "confiance au dialogue local pour concilier les différents usages" et pour trouver "un compromis raisonnable".

Corrida : "Ce n'est pas la priorité" de l'interdire

L'interdiction de la corrida "n'est pas une proposition du gouvernement" auquel appartient Christophe Béchu. Le député LFI Aymeric Caron déposera lui une proposition de loi en ce sens lors de la niche parlementaire de la France insoumise, à partir du 24 novembre prochain et, si certains députés de la majorité sont tentés de la voter, le ministre pense que "ce n'est pas la priorité". "Je n'ai jamais assisté à une corrida, ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Je m'interroge sur l'opportunité, dans le contexte dans lequel nous sommes, de dire à des gens qui ont des traditions, qui manifestement sont en train de s'éteindre, qu'elles devraient devenir illégales."

Mascotte des JO2024 : "Il y a un problème" avec les peluches fabriquées en Chine

"Il y a un problème" avec les peluches de la mascotte des Jeux olympiques de Paris 2024, reconnaît mardi sur franceinfo le ministre de la Transition écologique. Celles-ci, baptisées "Phryges", sont fabriquées en Chine. "Je veux croire qu'on a encore quelques mois avant que les JO ne se tiennent pour être capable de corriger le sujet. Au moment où on explique qu'il faut des circuits courts et relocaliser, on ne peut pas se retrouver avec une production de mascottes qui se fait au bout du monde. Quand on défend la perspective de lutter contre le réchauffement climatique, cela suppose de favoriser ce qui se fabrique à proximité."

Retrouvez l'intégralité du 8.30 franceinfo du mardi 15 novembre :