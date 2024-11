COP 29, plans sociaux, narcotrafic... Le 8h30 franceinfo de Franck Allisio

Franck Allisio, député RN des Bouches du Rhône, était l’invité du “8h30 franceinfo”, dimanche 10 novembre 2024. COP 29, plans sociaux, narcotrafic... Il répondait aux questions de Bérengère Bonte et d'Hadrien Bect.

Plans sociaux : Quand on mène, "une politique catastrophique, on ne peut faire que des pansements"

Le ministre de l'Industrie s'attend à de nouvelles annonces de fermetures de sites. Pour Franck Allisio "Si le ministre lui-même le dit, c'est que ça va être violent". "Si on pouvait cesser de voir le sujet par les effets et non les causes". Quelque "20 ans de politique de désindustrialisation, champions d'Europe des prélèvements obligatoires, champions d'Europe des impôts de production ", rajoute le député RN des Bouches-du-Rhône. Pour Franck Allisio "Les pays qui fonctionnent, qui produisent encore de la richesse, ceux qui ont un chômage très bas, fonctionnent avec deux principes : une fiscalité qui ne massacre pas les entreprises et un protectionniste intelligent". Quand on mène, "une politique catastrophique, on ne peut faire que des pansements". Pour le député RN des Bouches-du-Rhône, "Il faut conditionner l'aide publique à l'emploi, c'est évident".

COP29 : "En tant que vice-président du groupe d'amitié France-Arménie à l'Assemblée, bien évidemment j'ai été choqué" par l'organisation de cette COP à Bakou :

Le député RN des Bouches-du-Rhône, également vice-président du groupe d'amitié France-Arménie à l'Assemblé nationale, Franck Allisio, se dit "choqué" que la COP29 se tienne à Bakou à partir du 11 novembre, "évidemment que la situation n’est pas apaisée", estime-t-il. L'élu RN dénonce un "deux poids, deux mesures" en faisant un parallèle avec la Russie : "Qui aurait imaginé que la COP puisse se dérouler à Moscou aujourd'hui ?". Il compare les deux situations "évidemment que l'Azerbaïdjan est l’équivalent de la Russie et que l'Arménie est dans la situation de l’Ukraine".

Surtaxe sur les billets d'avions : "ça ne sert à rien de faire de l'autoflagellation"

Quant à l'oppposition du RN à la surtaxe sur les billets d'avion, Franck Allisio explique que "les billets France - États-Unis ont explosé. Mais ça n'a rien changé". Pour le député RN des Bouches-du-Rhône "Je ne pense pas que la fiscalité réponde à tous les problèmes, je ne pense que pas que la culpabilisation des Français et plus globalement des Européens réponde à tous les problèmes. Nous sommes les meilleurs élèves, ça ne sert à rien de faire de l'autoflagellation". "Je préfère renchérir les prix avec les droits de douane plutôt qu'avec la fiscalité".

Élection de Donald Trump : le RN a toujours émis des critiques "par rapport au personnage, aux positions du personnage"

Sur l'élection de Donald Trump, Marine Le Pen "s'est félicitée d'un vote populaire sans précédent" rappelle Franck Allisio. Mais le RN a toujours émis des critiques "par rapport au personnage, aux positions du personnage", "mais le bilan économique, politique, diplomatique de Trump était bon".

