Conflit Israël-Hamas, projet de loi immigration... Le "8h30 franceinfo" de Laurent Jacobelli

Laurent Jacobelli, porte-parole du RN et député de la 8e circonscription de Moselle, était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 5 novembre 2023. Conflit Israël-Hamas... Il répond aux questions de Jules de Kiss et Benjamin Sportouch.

Conflit Israël-Hamas : "Avant la libération des otages, il est compliqué de demander à Israël de ne pas agir"

"Avant la libération des otages, il est compliqué de demander à Israël de ne pas agir", estime Laurent Jacobelli, porte-parole du RN et député de la 8e circonscription de Moselle, interrogé ce dimanche matin sur franceinfo sur la protection des civils gazaouis et la demande d'un cessez-le-feu ou d'une trêve humanitaire. "La priorité, c'est la libération des otages, et notamment les otages français", selon lui.

Il n'est pas question de réclamer un cessez-le-feu car "on n'est pas dans le cas de deux pays en guerre. Là, c'est un Etat démocratique, Israël, qui se défend contre un groupe terroriste islamiste, ce n'est pas la même chose. Tous les peuples ont le droit de vivre libre mais rappelons les faits : Israël a été attaquée par des terroristes islamistes, qui ont tué des enfants, violé des femmes, décapité des gens."

Ainsi, Laurent Jacobelli n'a pas envisagé de se joindre aux manifestations réclamant un cessez-le-feu organisées partout en France ce samedi 4 novembre : "Il y avait beaucoup de gens proches de l'islam radical et de l'antisémitisme" et "force est de constater que c'est l'importation, par l'immigration, d'un islam radical qui est à l'origine d'un antisémitisme propagé par une extrême gauche en mal de voix", ciblant particulièrement La France Insoumise et ses élus.

Laurent Jacobelli insiste : "Aujourd'hui, le danger pour nos compatriotes juifs c'est l'islam radical", et donc "'je pense que beaucoup de juifs en France savent que le meilleur rempart contre l'antisémitisme c'est le Rassemblement national, car nous sommes les seuls à vouloir lutter fermement et efficacement contre l'islam radical qui tend à s'imposer partout dans le monde".

Sur la multiplication des actes antisémites en France, il affirme qu'en France "l'antisémitisme est très faiblement condamné par la justice, il faut que cela change et notamment en expulsant les fichés S, les radicalisés étrangers". Par ailleurs, il estime qu'il y a un "antisémitisme de gauche" et que "tous les antisémitismes sont condamnables : celui des crânes rasés comme celui des barbus."

Projet de loi immigration : "Ce n’est pas en légalisant des sans-papiers qu’on règlera le problème du chômage"

Le député et porte-parole du RN qualifie de "matamore" l'attitude du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur l'immigration. "On marche sur la tête, estime Laurent Jacobelli en affirmant : Plus cela fait longtemps que les étrangers sont en situation irrégulière en France, plus ils ont de chances d'être régularisés." Rappelant qu'il y a "cinq millions et demi de chômeurs en France, il affirme que ce n'est pas en légalisant des sans-papiers qu'on va arranger les choses." "La situation n'est plus tenable, conclut-il, en termes d'identité, de valeurs, de caisses sociales, de chômage et de sécurité."

