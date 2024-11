Colère des agriculteurs, budget et censure du gouvernement...Le 8h30 franceinfo de François Ruffin

François Ruffin était l’invité du “8h30 franceinfo”, jeudi 21 novembre 2024. Crise agricole, budget et motion de censure...Il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Colère des agriculteurs : François Ruffin plaide pour une "exception agriculturelle"

Le député ex-LFI, François Ruffin, plaide pour la création d'une "exception agriculturelle", afin que l'agriculture soit considérée comme un secteur spécifique et soit protégée par des règles particulières pour contrer les traités de libre-échange.

"De la même manière qu'on a construit une exception culturelle qui nous permet d'avoir du cinéma français, d'avoir des livres français, de la musique française, je suis partisan d'avoir une exception agriculturelle qui fasse que non, la seule règle, ça ne soit pas les plus bas coûts et les normes environnementales les plus faibles", déclare l'élu de la Somme.

🔴 Traité Mercosur ➡️ "ll y a un sentiment d'absurdité à ce grand déménagement du monde qui se produit maintenant depuis 40 ans maintenant", dit François Ruffin, député Picardie debout de la Somme. pic.twitter.com/Plm4hCeNIb — franceinfo (@franceinfo) November 21, 2024

Budget et censure du gouvernement : "On est dans une tempête, il n'y a pas d'équipage, il n'y a pas de capitaine"

"On est dans une tempête. Il n'y a pas d'équipage, il n'y a pas de capitaine",fait valoir le député ex-LFI. "Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous le demande ? J'aimerais que la question soit très clairement posée au président de la République", a-t-il ajouté.

"La responsabilité, elle est à imputer centralement au président de la République. Et nous, à gauche, il faut que nous construisions une issue. Il faut que ce qui apparaisse comme une zone de stabilité, de protection pour les Français, ce soit un vote de gauche", esquisse François Ruffin.

🔴 Budget de la France ➡️ "Face à ce budget, on n’a pas le choix [de la motion de censure]", estime François Ruffin. pic.twitter.com/P5WGjkn96c — franceinfo (@franceinfo) November 21, 2024

Nouvelle "contribution" de 7h de travail par an sans rémunération : "C'est un scandale"

"Je pense que c'est un scandale de demander aux gens d'avoir du travail gratuit", fustige le député ex-LFI de la Somme, François Ruffin. Mercredi, le Sénat a adopté une "contribution de solidarité" visant à faire travailler tous les actifs sans rémunération pendant sept heures de plus par an pour renflouer les caisses de la Sécurité sociale.

"Les salariés ont déjà largement payé puisque le salaire réel baisse depuis trois ans",explique le député picard. "Il a le plus baissé pour les travailleurs de la deuxième ligne, pour les caristes, les manutentionnaires, les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, les travailleurs du bâtiment (…) et parce que Bruno Le Maire a été le pire économiste de France, qu'il a creusé le déficit tous azimuts, c'est à eux qu'on vient dire qu'ils vont devoir payer", pointe-t-il.

