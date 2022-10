Climat, immigration, alliance entre le gouvernement et la droite... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Benjamin Haddad

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous

Le député Renaissance de Paris et porte-parole du groupe au gouvernement était l'invité du "8h30 franceinfo", samedi 29 octobre 2022.

Benjamin Haddad, député de Paris et porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, était l'invité du "8h30 franceinfo" samedi 29 octobre. Crise climatique, exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF) des étrangers délinquants, possibilité d'une alliance entre la droite et le gouvernement ... il répond aux questions de Jules de Kiss et Hadrien Bect.

Expulsion des étrangers en situation irrégulière : "Prioriser les étrangers délinquants"

"Il faudra donner comme priorité absolue les étrangers délinquants", assure Benjamin Haddad, alors qu'il était interrogé sur l'exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF). Elle suscite "une interrogation de beaucoup de nos concitoyens" après le meurtre de Lola, âgée de 12 ans. Dans cette affaire, la suspecte est une ressortissante algérienne sous le coup d'une OQTF.

"On est montés à environ 20% des OQTF exécutées, mais ce n'est pas assez", a-t-il reconnu. Avec son futur projet de loi sur l'immigration, le gouvernement veut rendre "impossible" la vie des étrangers faisant l'objet d'une OQTF, assurait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, jeudi 27 octobre sur France Inter.

Zones à faible émission (ZFE) : "Il faut aller vite"

Sur les Zones à faible émission (ZFE), "certains disent qu'on va trop vite, d'autres disent qu'on ne va pas assez vite", résume Benjamin Haddad. Pour lui, "il faut aller vite, c'est important". À l'horizon 2025, 43 agglomérations seront concernées par les ZFE, qui visent à interdire la circulation des véhicules les plus polluants.

S'il plaide pour la rapidité "face à l'impératif de la transition écologique", il a conscience qu'il "faudra trouver les équilibres pour que ça ne pèse pas en particulier sur les gros rouleurs, les ménages les plus vulnérables".

Futur parc de panneaux photovoltaïques dans le Lot

"C'est évident qu'il faudra faire un effort sur l'acceptabilité locale", déclare Benjamin Hadad, alors qu'une mobilisation contre un futur parc de panneaux photovoltaïques dans le Lot est prévue ce samedi. Cette commune est à côté de Saint-Cirq-Lapopie, classé "plus beau village de France". Pour lui, il faut "qu'on puisse tirer les bénéfices économiques quand on est dans une zone, une localité qui a un taux important d'énergies renouvelables".

Un accord de gouvernement avec les Républicains ? "On peut trouver des convergences"

"Nous avons envie de travailler avec Les Républicains [LR], nous avons envie de travailler avec tous les groupes d'opposition républicains", affirme Benjamin Haddad. "On ira chercher des majorités avec tous ceux qui veulent construire avec nous, qui veulent enrichir notre projet dans les prochains mois, les prochaines années", dit-il, et "ça peut passer par des majorités par texte" voire "une réflexion, peut-être à terme, sur une forme d'alliance".

La majorité présidentielle a "des chantiers" sur lesquels elle peut "trouver des convergences avec LR". "Prenons la réforme des retraites : ça fait des années que LR a mis dans ses programmes la réforme des retraites et l'allongement de la durée du travail, est-ce qu'ils vont aujourd'hui s'opposer à la réforme des retraites que nous mènerons parce qu'elle vient d'Emmanuel Macron ? Ça n'aurait pas de sens, c'est à chacun aussi de prendre ses responsabilités", selon lui.

