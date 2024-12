Censure du gouvernement Barnier, crise politique... le "8h30 franceinfo" de Jean-François Copé

Jean-François Copé, maire LR de Meaux, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 5 décembre. Il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Démission d'Emmanuel Macron : "C'est l'intérêt supérieur du pays"

Emmanuel Macron "doit absolument, en responsabilité, se poser (la) question" de sa démission, a estimé ce jeudi sur franceinfo le maire LR de Meaux Jean-François Copé. Selon lui, il faut que le président "accepte de comprendre que tout est bloqué et que le but dans la vie, ce n'est pas de se maintenir au pouvoir au détriment de l'intérêt du pays".

"Il doit absolument en responsabilité se poser cette question en arrêtant de dire 'je m'en fiche de tout le monde, je suis élu, je reste'. Ce n'est pas un problème d'ego, c'est un problème d'intérêt supérieur du pays", a-t-il jugé. Le maire LR de Meaux suggère même une date au chef de l'Etat, "aux alentours du 15 mars". "Il faut remettre les institutions dans le bon ordre. On ne peut pas dissoudre pendant un an, a rappelé l'ancien président de l'UMP (ancêtre des Républicains), donc il n'est pas question que le président parte maintenant, ça ne sert à rien".

Il préconise une démission en mars, afin d'avoir une campagne présidentielle d'"une quarantaine de jours", avant une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale débouchant sur de nouvelles législatives. "La seule manière de s'en sortir, c'est de remettre de l'ordre avec un président et une majorité absolue", a-t-il répété. "On ne peut pas tenir comme ça jusqu'en 2027", a-t-il martelé.

Présidentielle : "Il faut un candidat unique" de la droite

"Il faut maintenant qu'on s'organise sérieusement" pour la prochaine présidentielle, a déclaré ce jeudi sur franceinfo Jean-François Copé, maire LR de Meaux. L'ancien patron de l'UMP plaide pour une candidature "unique" à droite et au centre droit. Selon Jean-François Copé, c'est "la priorité absolue" pour les hommes et femmes politique de droite et du centre droit, "si on veut éviter la prise du pouvoir par l'extrême droite ou l'extrême gauche, c'est d'assumer une politique de rétablissement de l'ordre à l'école, dans les rues, dans les frontières et dans les comptes publics", a-t-il expliqué.



Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Édouard Philippe… les candidats potentiels ne manquent pas à droite pour 2027 : "Il faut évidemment qu'il y ait un candidat unique. Si on a plus d'un candidat et demi, je ne vous dis même pas deux ou trois, (...) on n'est pas au deuxième tour. La finale, c'est Mélenchon-Le Pen", a-t-il affirmé. "On est en risque majeur", a-t-il soutenu.



Jean-François Copé appelle les prétendants à une candidature à prendre leurs responsabilités : "Que les uns et les autres se remettent à se parler, je dis bien à se parler parce que personne ne se parle et que ces discussions doivent de traduire par un objectif et un seul, l'intérêt supérieur de la nation".

L'interview en intégralité :