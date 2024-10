Budget, retraites, 49.3... le 8h30 franceinfo de Clémence Guetté

Clémence Guetté, vice-présidente de l'Assemblée nationale était l'invitée du "8h30 franceinfo" mardi 29 octobre. Budget, retraites, 49.3... Elle répondait aux questions d'Hadrien Bect et Bérengère Bonte.

Budget de la Sécurité sociale : "c'est historique, il n'y a pas de majorité"

Alors que l'examen du budget de la Sécurité sociale 2025 a débuté lundi à l'Assemblée nationale,Clémence Guetté a indiqué : "En commission des Affaires sociales, il a été rejeté ce budget, c'est historique, il n'y a pas de majorité pour le budget de la Sécurité sociale qu'on nous présente". "Ce à quoi on a assisté, c'est la macronie en déliquescence totale", a taclé la députée insoumise, alors que l'examen de la partie "recettes" du budget 2025 a été suspendu ce week-end pour faire place à l'examen du budget de la Sécurité sociale."On voit bien une majorité minoritaire qui n'est pas présente en hémicycle et n'assume pas son budget", ajoute-t-elle.

🔴 Budget de la Sécurité sociale ➡️ "Le RN est en soutien de ces budgets austéritaires, qui vont faire payer les Français", estime Clémence Guetté. pic.twitter.com/RkSj5APGlA — franceinfo (@franceinfo) October 29, 2024

Réforme des retraites : LFI veut "l'abrogation de la réforme"

La députée insoumise du Val-de-Marne et vice-présidente de l'Assemblée nationale pointe l'absence de majorité sur le texte, avec mardi, "un enjeu très intéressant, puisqu'on a, à nouveau, la question de la retraite" à examiner. Elle rappelle que LFI et le Nouveau Front populaire réclament "l'abrogation de la réforme passée par Emmanuel Macron, de façon illégitime l'année dernière". Une passe d'armes est notamment attendue sur le contesté gel des pensions, dont la revalorisation serait repoussée de six mois, du 1er janvier au 1er juillet. Le gouvernement chiffre à 4 milliards d'euros d'économie cette mesure. La gauche a signé plusieurs amendements de suppression de cette mesure, quel que soit le seuil décidé par le gouvernement, qui propose une mesure de compensation pour les petites retraites. Le Rassemblement national en a même fait "une ligne rouge". Pour Clémence Guetté, "si le plus de personnes possibles peuvent avoir leurs retraites indexées sur l'inflation, ça me paraît quand même être une mesure de justice sociale". "Aujourd'hui, les gens galèrent dans ce pays, à 1 400 euros par mois, on n'est pas à l'aise non plus dans le pays", conclut l'insoumise.

🔴 Indexation des retraites sur l’inflation ➡️ "Si le plus de personnes possible peuvent avoir leur retraite indexée sur l'inflation, cela me paraît quand même être une mesure de justice sociale", dit Clémence Guetté. pic.twitter.com/BZG1zcYqxO — franceinfo (@franceinfo) October 29, 2024

Budget 2025 : "S'ils font un 49.3, nous déposerons une motion de censure

Concernant les débats sur le Budget 2025 à l'Assemblée nationale, Clémence Guetté a déclaré : "on voit bien que nos arguments sont caricaturés, on voit bien que la majorité-minoritaire qui n'est pas présente en hémicycle n'assume pas son budget et on voit bien qu'ils installent aussi une petite musique sur le 49.3".

🔴➡️ "Ceux qui vont mettre un 49.3 c’est le gouvernement Barnier. Alors oui, la bourgeoisie fait peut-être ça dans les formes, avec le bon vocabulaire, avec les bons types de “happening” mais le résultat c’est que c’est de la brutalité démocratique", dit Clémence Guetté. pic.twitter.com/aSVnhSI83k — franceinfo (@franceinfo) October 29, 2024

"S'ils font un 49.3, nous déposerons une motion de censure", a ajouté la vice-présidente de l'Assemblée nationale.