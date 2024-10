Budget : Le député RN Laurent Jacobelli dénonce "les vampires fiscaux" de la gauche et "les députés fantômes" de la majorité

Laurent Jacobelli, député et vice-président du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, était l'invité du "8h30 franceinfo". Il répondait aux questions de Bérengère Bonte et William Gay-Costa.

Procès : "Racaille n'est pas une insulte"

Jugé le 21 janvier prochain à Thionville pour avoir traité de "racaille" son collègue député de la majorité Belkhir Belhaddad en octobre 2023, Laurent Jacobelli a déclaré "je ne comprends pas, parce que racaille n'est pas une insulte". Il a ajouté "Je trouve que c'est un peu exagéré, j'y vais serein, j'expliquerai ce qu'il s'est passé, je donnerai ma version, je ne peux pas croire dans notre pays qu'il y ait un deux poids deux mesures ni même qu'il y ait un acharnement juridique sur les élus du Rassemblement national".

🔴 Laurent Jacobelli jugé pour ses propos contre le député Belkhir Belhaddad ➡️ "Racaille n'est pas une insulte", estime Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National et vice-président du groupe RN à l'Assemblée nationale. pic.twitter.com/eszSHwNze7 — franceinfo (@franceinfo) October 27, 2024

Amendement RN pour réduire la contribution de la France à l'Union européenne

Pour Laurent Jacobelli, les amendements pour réduire la contribution de la France à l'Union européenne "n'ont absolument aucun rapport" avec le procès des assistants européens du RN. Il affirme que sa "solidarité et la solidarité que nous voulons est envers les Français". Il ajoute : "Nous sommes évidemment pour travailler avec nos partenaires européens mais nous ne sommes pas pour subventionner toutes les économies".

🔴 Amendement pour réduire la contribution de la France à l'Union européenne ➡️ "Absolument aucun rapport" avec le procès des assistants d'eurodéputés RN, se défend Laurent Jacobelli. pic.twitter.com/j0wmves3gu — franceinfo (@franceinfo) October 27, 2024

Budget 2025 : "Les vampires fiscaux" et "les fantômes du gouvernement"

"Vous avez d'un côté les vampires fiscaux qui veulent prendre tout ce qu'ils peuvent aux Français, c'est La France insoumise et leurs alliés, et puis vous avez les fantômes, ceux du parti gouvernemental et leurs alliés", a déclaré Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national de Moselle et porte-parole du RN. À l'Assemblée nationale, les débats sur le projet de loi de finances 2025 sont interrompus depuis samedi soir. À la clôture de la séance, il restait encore plus de 1 500 amendements à examiner. Les députés devraient reprendre leurs discussions le 5 novembre.

"Tout ça est une mascarade", a dénoncé le porte-parole du RN. "Il n'y avait personne dans les rangs des partis qui soutiennent le gouvernement, eux-mêmes ne croient pas à leur budget", a-t-il déclaré. Quant au soutien des députés du Rassemblement national à certains amendements du gouvernement, Laurent Jacobelli s'est justifié en déclarant que son parti vote "ce qui est bon, parfois avec la gauche, parfois avec le centre quand il est là, mais surtout nous votons pour nos mesures".