Budget, impôt et risque de censure, municipales à Paris...Le 8h30 franceinfo de Sylvain Maillard

Syvain Maillard, le député d'Ensemble pour la République de Paris , était l’invitée du “8h30 franceinfo”, vendredi 22 novembre 2024. Il répondait aux questions d'Hadrien Bect et de Bérengère Bonte.

Budget : "Nous ne voulons pas d'augmentation du coût du travail"

"Nous ne voulons pas d'augmentation du coût du travail. Pour nous, ce serait une catastrophe", martelle le député Ensemble pour la République Sylvain Maillard. "Attention à l'impôt de trop ! Les entreprises ne doivent pas être la variable d'ajustement", a prévenu, mercredi, le ministre de l'Économie, Antoine Armand, après la réduction par le Sénat des allègements de cotisations patronales dans le budget de la Sécurité sociale.

Des propos tenus dans une interview au Parisien, salués par le député macroniste Sylvain Maillard, qui juge qu'Antoine Armand "a bien fait de le dire". "On ne peut pas tout accepter", insiste-t-il. "Nous avons toujours dit, et depuis des semaines et des semaines, qu'il est hors de question que nous acceptions une augmentation du coût du travail en France", souligne le député de Paris.

"Nous sommes arc-boutés là-dessus (…) Nous voulons obtenir gain de cause", ajoute-t-il. "Déjà, nous avons toléré, accepté l'augmentation de l'impôt sur les grandes sociétés transitoire qui, à mon avis, est une très mauvaise nouvelle pour la compétitivité de la France, pour le travail, pour faire baisser le chômage", fait-il valoir.

Municipales à Paris : Rachida Dati "pourrait être une très bonne candidate"

Interrogé sur les futures élections municipales à Paris, Syvain Maillard estime que Rachida Dati "pourrait être une très bonne candidate". La ministre de la Culture a très rapidement annoncé sa candidature à la maire de Paris. Bien qu’il ne soit pas officiellement candidat, l’ancien Premier ministre Gabriel Attal est en tête des intentions de vote pour les élections municipales de Paris en 2026 dans une enquête Ipsos pour Le Parisien, publiée le 17 novembre.



"Je me réjouis de voir qu'il y a différentes possibilités dans notre camp", déclare Sylvain Maillard. "Je me réjouis d'avoir la possibilité d'un choix. C'est mieux d'avoir beaucoup de talents qui peuvent devenir potentiellement maire de Paris plutôt que de n'en avoir aucun", ajoute-t-il.



En attendant la décision d’Anne Hidalgo sur une éventuelle nouvelle candidature, la bataille de la mairie de Paris a bel et bien commencé : "On veut une alternance (...) On a envie d'autre chose", affirme le député. Pour l’instant, les troupes de Sylvain Maillard travaillent sur un programme. Il espère désigner une ou un candidat "au premier semestre 2025".



"J’espère qu'un candidat naturel se dégagera et nous permettra de construire une alternance. Mais il faut un candidat qui puisse réunir le plus largement possible", précise-t-il.

