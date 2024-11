Budget, assurance-chômage, 49.3... Le "8h30 franceinfo" de Maud Bregeon du vendredi 15 novembre 2024

Maud Bregeon, porte-parole du Gouvernement, était l’invitée du “8h30 franceinfo”, vendredi 15 novembre 2024. Budget, assurance chômage, 49.3... Elle répondait aux questions d'Hadrien Bect et de Bérengère Bonte.

Budget, le gouvernement prêt à diminuer les efforts demandés aux départements

Le gouvernement est prêt à diminuer l'effort demandé aux départements dans le budget 2025, a indiqué la porte-parole de l'exécutif Maud Bregeon en réponse aux menaces d'une partie d'entre eux de ne plus verser le RSA pour protester contre les coupes demandées. "La porte est ouverte à diminuer l'effort par rapport à celui qui est demandé aujourd'hui, parce qu'on a conscience qu'un certain nombre de départements sont aujourd'hui dans des situations extrêmement compliquées", dit-elle. "Les départements prennent en charge une grande part de la dépense sociale. La démographie est telle que, aujourd'hui, cette dépense sociale augmente et donc on entend cette difficulté-là", reconnaît Maud Bregeon.

Le gouvernement est par ailleurs défavorable à la proposition des sénateurs centristes d'augmenter de deux points la TVA dans le cadre des mesures pour réduire le déficit. "Je ne suis pas certaine qu'une augmentation de la TVA soit le moyen le plus juste et le plus équitable de trouver des recettes fiscales. La TVA touche tout le monde ce n'est pas la philosophie du gouvernement", déclare la porte-parole du gouvernement.

Assurance-chômage, le gouvernement "salue" les accords trouvés par les partenaires sociaux

Le gouvernement "salue" les accords trouvés par les partenaires sociaux sur l'assurance-chômage et l'emploi des seniors, déclare la porte-parole de l'exécutif. "Cela démontre que la méthode, qui est celle du Premier ministre de laisser la place au dialogue social, porte ses fruits", ajoute-t-elle, excluant donc que le gouvernement reprenne la main sur ce dossier. Le texte assurance chômage, prévu pour quatre ans, prévoit notamment de diminuer l'indemnisation des chômeurs frontaliers ayant travaillé en Suisse, Belgique, Allemagne ou au Luxembourg. Leurs droits sont aujourd'hui calculés sur la base de leur salaires dans ces pays, nettement plus élevés qu'en France.



Utilisation possible du 49.3 pour le budget : "On ne perd jamais à respecter la démocratie et le parlementarisme"

"On ne perd jamais à respecter la démocratie et le parlementarisme", assure Maud Bregeon, alors que Michel Barnier annonce qu'il utilisera "probablement" le 49.3 pour l'adoption du budget dans un entretien à Ouest-France. Les débats dans l'hémicycle ont "été un grand moment de clarification", ajoute la porte-parole du gouvernement. Maud Bregeon assure que le "débat est encore en cours". "De la même façon qu'on a été ouvert à un accord sur la question des petites retraites, on reste ouvert à un accord sur la question des allégements de charges", explique Maud Bregeon. "Nous prendrons toutes les bonnes idées d'où qu'elles viennent", assure la porte-parole du gouvernement, interrogée sur la possible reprise d'amendements déposés par le RN.

