Budget 2025, logement, taxe d'habitation...Le 8h30 franceinfo du mercredi 23 octobre 2024 de Valérie Létard

Valérie Létard, la ministre du logement et de la rénovation urbaine, était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 22 octobre 2024. Budget, logement, taxe d'habitation...Elle répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Budget : "le logement n'échappera pas à la nécessaire rigueur budgétaire"

"Chacun sait bien qu'on est dans un contexte budgétaire difficile et que le logement n'échappera pas à la nécessaire rigueur budgétaire", déclare Valérie Létard.

"Je considère qu'on est dans un moment où c'est le pragmatisme et l'efficacité qui priment", explique-t-elle, ajoutant que, pour sortir de la crise du logement "cela ne passe pas forcément par un grand projet de loi". La ministre du Logement et de la Rénovation urbaine entend d'abord "essayer de maintenir une stabilité dans les normes et dans les règles".

"Avec les parlementaires on va réfléchir à la meilleure façon d'être efficace, d'avancer et de débloquer tout ce qui aujourd'hui a grippé les maillons de la chaîne de production du logement et l'accession au logement", avance-t-elle.

Prêt à taux zéro : "L'idée c'est vraiment de relancer la machine"

"L'idée c'est vraiment de relancer la machine, de donner un vrai signal aux primo-accédants", déclare Valérie Létard, à propos de la généralisation du prêt à taux zéro dans l'immobilier. Le projet de budget 2025 prévoit d'étendre aux logements neufs et anciens sur tout le territoire le prêt à taux zéro (PTZ).

L'objectif est également de "libérer du locatif pour des ménages modestes et moyens", ajoute la ministre. Elle affirme que "le Pinel", une niche fiscale d'aide à l'investissement locatif, sera "terminé au 31 décembre 2024". "Nous supprimons le Pinel" et, pour le remplacer, la ministre a cité le Prêt à taux zéro et une proposition du député (Horizons) de l'Indre, François Jolivet, qui "permet de réaliser (...) une donation à ses enfants exonérée d'impôts jusqu'à 150 000 euros par parent pour l'achat d'un logement neuf" et propose "d'exonérer de droits de succession des acheteurs d'un logement neuf".

Suppression de la taxe d'habitation: "Je n'y étais pas favorable"

"Il faut plutôt agir sur des leviers fiscaux déjà existants et voir comment les ajuster le cas échéant", affirme la ministre du Logement et de la Rénovation urbaine Valérie Létard, interrogée sur un éventuel rétablissement de la taxe d'habitation supprimée depuis le 1er janvier 2023. Avouant qu'à l'origine, elle n'était "pas favorable" à sa suppression, la ministre précise que le gouvernement privilégiait "plutôt" le fait de "cibler spécifiquement les acteurs qui ont les moyens de contribuer et plutôt de façon temporaire".

