Budget 2022, relations entre les États-Unis et l'Union européenne... Le "8h30 franceinfo" de Bruno Le Maire

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 23 septembre 2021. Budget 2022, relations entre les États-Unis et l'Union européenne... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

"Nous n'avons jamais dissimulé qu'il y aurait 11 mds d'euros de dépenses supplémentaires"

Le Haut Conseil des finances publiques s'est déclaré mercredi 22 septembre incapable de rendre un avis "pleinement éclairé" sur le budget 2022, des "mesures d'ampleur" n'ayant pas été intégrées au document qui lui a été transmis. "Nous n'avons jamais dissimulé qu'il y aurait 11 milliards d'euros de dépenses de l'État supplémentaires", répond Bruno Le Maire.

"J'ai dit dès le mois de juillet qu'il y aurait à peu près ce montant", se défend le ministre de l'Économie. Le dernier budget du quinquennat prévoit effectivement une augmentation de 11,8 milliards d'euros de l'enveloppe allouée aux ministères. Quant aux "mesures d'ampleur" évoquées par le Haut conseil des finances publiques, il assure que le gouvernement n'a "jamais dissimulé qu'il y aurait deux politiques qui seraient présentées un peu plus tard en première lecture à l'Assemblée nationale, par amendements".

"Il faut que les écailles tombent des yeux de nos partenaires européens"

"Lorsqu'il y a une décision aussi brutale qui est prise, je pense que ça laisse toujours des traces", déclare Bruno Le Maire, au lendemain de l'entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Joe Biden à propos de la crise des sous-marins. Le président français et son homologue américain ont annoncé des "engagements" pour rétablir une confiance durement éprouvée après la rupture par l'Australie d'un contrat de fourniture de sous-marins français au profit d'un partenariat stratégique avec Washington et Londres.

"Je soutiens totalement le président de la République dans sa volonté d'affirmer une Union européenne plus indépendante et plus forte", indique le ministre de l'Économie. "Il faut que nos partenaires européens ouvrent les yeux, que les écailles leur tombent des yeux", lance-t-il. "Penser, comme la cheffe d'État du Danemark, que les États-Unis vont continuer à nous protéger et à nous défendre quoiqu'il arrive, c'est une erreur", poursuit Bruno Le Maire. "Si demain, il y a un problème massif d'immigration illégale, s'il y a un problème de terrorisme venu du continent africain, de manière massive, qui nous protégera ?, s'interroge-t-il. Nous [les Européens] ne pouvons plus compter que sur nous."

